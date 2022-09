Calcio, Finale. Ferraro soddisfatto ma con rammarico: “Rivasamba squadra forte ma senza le nostre ingenuità non sarebbero riusciti a farci gol”

Finale Ligure. Un match dall’agonismo di categoria con l’alta motivazione di fare punti: meglio se tre.

Alla fine il risultato è stato un pareggio dalle quattro reti ed è stato il Finale a passare in vantaggio per due volte.

A Brollo ha risposto Campana, mentre a Coulibaly ci ha pensato lo stacco di testa dell’esperto Gandolfo. Il commento di mister Flavio Ferraro è un mix tra soddisfazione e rammarico per alcune disattenzioni che hanno compromesso l’esito dell’incontro: “Sono solo deluso dal risultato e dell’ennesima disattenzione che a turno commettiamo. Se non glielo facevamo fare noi probabilmente loro non riuscivano a farci gol. Per il resto sono soddisfatto perché ho visto la squadra lottare con determinazione contro una squadra forte che ha giocatori importanti. Infatti quando era il momento di raddrizzare la partita loro hanno messo dentro elementi di grandissima esperienza e, complice la nostra ingenuità, lo hanno fatto. Comunque abbiamo mosso la classifica e questo era importante: marchiamo un punto e pensiamo alla prossima“.

L’ossatura della squadra si sta sempre più formando, tuttavia in determinate situazioni servirebbe avere calma: “Noi cerchiamo sempre di fare di più ma ci sono gli avversari che sono quotati e hanno giocatori d’esperienza, quindi lottiamo con le nostre armi. Cercheremo di rimanere aggrappati al gruppone sperando che la riapertura delle liste possa darci una mano a centrare il nostro obiettivo”.

Ma Ferraro è già contento di ciò che la società gli ha messo a disposizione, cosicché possa guardare al futuro con ottimismo: “Cristaldi ci ha dato qualcosina in più e oggi si è visto quanto aiuti nella gestione della palla. Serhienko è stato bravo a livello di grinta ed interdizione, spendendo intelligentemente i falli durante la partita. Perdere due punti così fa rabbia ma la squadra ha carattere e il gruppo è molto unito, segnali importanti che ci danno fiducia nella speranza di fare qualche disattenzione in meno e avere un po’ più di fortuna“.