Calcio, Finale. Con il Rivasamba si scopre la carta di Gabriele Brollo: “Qui per far vedere quanto valgo”

Finale Ligure. Dal pari casalingo con il Rivasamba, i giallorossiblù ne escono un po’ con l’amaro in bocca. L’inizio di stagione è tutt’altro che negativo, soprattutto per una formazione che non godeva dei favori del pronostico, ma senza alcune disattenzioni i punti sarebbero stati di più. Questo lo ha più volte rimarcato Flavio Ferraro, che però sottolinea quanto la squadra sia in crescita e stia iniziando a trovarsi sempre di più anche nella sofferenza (la vittoria contro il Rapallo ne è un esempio).

L’organico è relativamente giovane e alcuni profili sono alle prime esperienze in categoria. Tuttavia c’è già qualcuno che sta iniziando a farsi vedere.

“Sono felicissimo per il gol e spero di trovarne molti altri. Secondo tutta la squadra è stata la miglior prestazione in assoluto del Finale, peccato solo per i due punti persi. Nella nostra testa è cambiato qualcosa e andremo a Voltri per provare a portarci a casa l’intera posta in palio“.

Questo è Gabriele Brollo, esterno a tutta fascia proveniente da Novi Ligure che, come si può intuire dalle sue dichiarazioni, ha realizzato una rete domenica scorsa, quella che ha aperto la gara al terzo minuto di gioco.

Novese, Alessandra, Cuneo, Albissola, Pro Vercelli, Derthona e Asti: ecco il percorso del classe 2002 prima di approdare nel finalese.

Una scelta presa per una ragione in particolare: “Ho bisogno di giocare e nelle esperienze precedenti non ho avuto lo spazio che credo avrei meritato. Lo scorso anno a Tortona ed Asti ho avuto il mio minutaggio, ma non sono d’accordo siano stati sufficienti. Allora io conoscevo già Mimmo Nuzzo dai tempi dell’Albissola, che mi ha parlato di Finale facendomi incontrare la dirigenza. Mi sono trovato subito bene e ho preso la decisione che ad ora mi sembra la migliore che potessi prendere”.

Ma che comunque è stata accompagnata da un’altra motivazione da ventenne: “Sono arrivato ad un punto nel quale dovevo cercare di cambiare aria. Ora mi sento molto sereno, spero che questo si possa vedere anche sul campo, assieme ovviamente a proseguire al meglio i miei studi in Giurisprudenza“.

La serenità è un fattore importantissimo quando si compie una decisione di questo tipo, soprattutto se la si ha mentre si svolge la propria passione: “L’ambiente Finale è davvero fantastico. Dopo tre giorni mi sentivo già di gran lunga integrato nel gruppo. Gasco è il primo giocatore con cui ho legato, ma si tratta di uno spogliatoio unito. Spesso organizziamo cene insieme e uscite, un segnale positivo che mi fa essere felice di far parte di questa squadra“.

Brollo parla di Ferraro e lo definisce “un personaggio” perché: “è una persona un po’ impulsiva ma che riesce a trasmettere ciò che pensa e ciò che prova. Si vede che ci tiene davvero tanto a questa stagione e noi stiamo facendo il massimo per accontentare anche lui“.

Sul percorso del Finale nell’Eccellenza 2022/2023 si esprime con ottimismo e fermezza: “Noi abbiamo l’obiettivo di mantenere la categoria e sono sicuro al 100% che ci riusciremo. Ne siamo convinti tutti, tra cui il mister che vuol farcela a tutti i costi. Ormai è da due mesi che sono qui e credo nei mezzi e nelle qualità della squadra. Sarà difficile, ma ce la faremo”.

Anche perché sarà una stagione importante sia per la squadra, sia per lui stesso. La spinta in più è data da una sorta di voglia di rivalsa nei confronti degli scettici: “Io le partite le sento molto e se non faccio vedere qualcosa sul campo torno a casa con grande rammarico. Voglio provare a dimostrare a tutti quelli che non hanno creduto in me, anche criticandomi additandomi di non avere la cattiveria agonistica giusta, quanto si sbagliassero. Qui so che è il posto giusto per farlo”.