Calcio, Finale. Con Cristaldi il mercato è concluso: il punto sulla ricostruzione

Finale Ligure. Il mercato è finito ieri alle 19 e per le squadre, a campionato iniziato, ora è tempo di pensare esclusivamente al campo.

Nel caso del Finale non era semplice riuscire a trovare la quadra dopo uno smantellamento quasi totale della rosa passata. È rimasto il fedele capitan Scalia, Calligaris, forse verrà inserito anche Luca Ferrara. Per ora l’elenco sembra fermarsi qui.

Allora la società di via Brunenghi, nella figura di Roberto Belvedere assieme al suo staff dirigenziale, ha dovuto rimboccarsi le maniche e mettersi alla ricerca di una vera e propria ossatura, in grado di poter valorizzare quei giovani di prospettiva che già c’erano. Per fare qualche nome, Stagnaro e Renda sono stati quelli più impiegati, ma ha ben figurato anche il debuttante Luca Paniate, buttato nel secondo tempo di fuoco contro il Rapallo da Flavio Ferraro.

Nella lista di giovani il Finale può contarne di diversi e di prospettiva, ma il tecnico ha sempre voluto battere su una caratteristica: “l’esperienza“.

Non si sa se fosse quella la parola più usata, ma Ferraro era consapevole di quanto fosse vitale inserire più elementi possibili che la possedessero. Per un allenatore, appunto, esperto con il quale si è trovato l’accordo ai primi giorni di luglio, bisognava agire il più rapidamente possibile (ma senza sbagliare). Non sono mancati momenti difficili, dove il completamento della squadra sembrava essere lontano, ma alla fine il Finale è riuscito a creare un’ossatura che solo il tempo (e il campo) potrà darne una valutazione certa.

LE FACCE NUOVE

Come detto, sono veramente in tanti a vestire per la prima volta il giallorossoblù. Si è andati immediatamente nella direzione voluta dal “Baffo” inserendo in rosa due giocatori come Massimiliano Illiante (sostituto di Carlo Porta) e Elvis Metalla che, soprattutto raggiunto il top della forma, potrà risultare ampiamente decisivo vista la sua indubbia qualità. Poi dall’ex Alassio FC è stato chiamato Matteo Gargano: un altro elemento offensivo in aggiunta all’ex Pietra per completare un reparto decisamente cambiato dalle passate stagioni.

Ad Albenga con Ferraro la passata stagione, i fratelli Coulibaly sono andati ad inserirsi in due fasi: quella difensiva per Oumar, mentre Issa si dovrà occupare della costruzione a centrocampo. Quest’ultimo sta mostrando di essere in crescita nelle ultime apparizioni, un buon segnale siccome proprio la metà campo è stata la fetta più colpita.

Con l’alzamento di Scalia, il Finale ha aggiunto alla rosa diversi elementi dalla giovane età: Oleksii Serhiienko dal Savona, l’autore del gol vittoria contro i genovesi, Andrea Belvedere dall’Albenga, Emanuele Cosentino dal Campomorone e l’avanzato Francesco Risso dal Vado.

E la difesa, una volta composta al centro dal duo De Benedetti-Scarrone, ora in forza all’Albenga dell’ex Pietro Buttu, sono arrivati l’ex Genoa Giacomo Gasco, l’esterno a tutta fascia Gabriele Brollo e Lorenzo Chiarlone, convocato da Juric per il ritiro estivo del Torino dello scorso anno.

L’ULTIMO INGRESSO

Notizia arrivata proprio a ridosso dello scadere delle operazioni è quella dell’arrivo di Valerio Cristaldi in prestito dall’Arezzo.

Il centrocampista classe 2002, nato a Catania e cresciuto tra le leve giovanili della squadra cittadina, nel 2019 passa all’Arezzo dove giocherà in Primavera per i successivi due anni. Nella passata stagione in Serie D con la maglia del Troina ha totalizzato 15 presenze, un dato che comunque dimostra quanto possa essere importante questo ingresso nello scacchiere di Ferraro.

PROBLEMI RISOLTI?

Sicuramente c’è un’ossatura di squadra che fino a qualche settimana fa sembrava difficile immaginare, ma ovviamente quella del Finale non è la rosa più completa del campionato. Ora la palla passerà al campo, che già ha parlato positivamente ai finalesi con l’importantissima vittoria contro il Rapallo nella scorsa giornata. Contro il Campomorone sarà uno scontro salvezza e l’equilibro dell’Eccellenza si può già percepire da queste prime battute: “calma e gesso“.