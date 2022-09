Calcio, Celle Varazze vs Praese: raccolti 4600 euro per aiutare la varazzina affetta da una  grave malattia

Varazze/Celle L. La solidarietà ha fatto centro, e l’incontro tra il Celle Varazze e la Praese, alla fine, lo ha vinto Giada.

Una domenica spettacolare fatta di calcio e partecipazione. La tribuna dello stadio della Natta al completo. Un tripudio di cuore e passione. E poco importa se il Celle Varazze ha perso.

Giada doveva vincere, e ha vinto. Uno spettacolo fatto di sport e affetto.

Il Celle Varazze FBC ha comunicato la somma di incasso e donazioni libere raccolta e bonificata a Giada: 4.600 euro per la giovane varazzina amata da tutti, per la quale non solo un’intera citt si è mobilitata. Per aiutarla è stato aperto anche un conto corrente.

Giada Ottonello IBAN IT68Y0503449540000000020703.

Sono molte le persone che in questi giorni hanno dimostrato, e stanno dimostrando, un gran bene nei confronti di questa ragazza. “Sorgente di vitalità ed energia, nel cuore di tutti” come ribadiscono gli amici a Ivg. E Varazze ora aspetta solo che torni al più presto.