Calcio, Baia Alassio. Il punto tecnico con Fabrizio Tuninetti e Gianni Bella

Alassio. “Il clima alla Baia è sereno. Sappiamo di star lavorando con dei giovani entusiasti di voler fare bene. Una squadra nella quale il mister è riuscito a mettere insieme un bel gruppo, tenendoli tutti uniti e compatti. C’è voglia di mettersi in luce quindi può essere la spinta in più per la nostra stagione. Aspettiamo di recuperare tutti, siccome i lavori stagionali finiscono il 30 settembre, per poi essere al completo” così esordisce Fabrizio Tuninetti, team manager giallonero, per commentare l’avvio di campionato della Baia Alassio.

La serenità è già un bel fattore positivo per una compagine che si appresta ad affrontare un campionato di Promozione che da tempo non era così complesso.

Soprattutto se è arrivata nel mezzo delle difficoltà estive: “Fino ad una settimana fa era tosta lavorare, comprese le partite di Coppa dove purtroppo abbiamo giocato con calciatori poco allenati, anche alla prima di campionato è stato così. Poi pure io sono poco presente perché devo finire di lavorare e non riesco ancora ad essere sempre sui campi. Questo mi dispiace perché io ci tengo tanto ad essere presente, però la stagione è stata quella che è stata e non posso far diversamente”.

Un commento poi sul punto conquistato contro la neopromossa Sammargheritese: “Domenica abbiamo giocato un bel primo tempo a livello fisico e calcistico: abbiamo avuto due occasioni veramente grandi, oltre al rigore. Nel secondo tempo è cambiata la partita e loro sono venuti fuori, mentre noi abbiamo fatto fatica. Il campionato è molto difficile, lo sappiamo, ci sono delle corazzate che non hanno mai nascosto i propri obiettivi d’alta classifica. Noi faremo il possibile per salvarci con tranquillità, siamo un gruppo giovane e quest’anno secondo me il loro contributo farà la differenza: chi ha i giovani forti potrà fare bene, non contano solo le individualità e alcuni risultati ne danno già conferma”.

C’è anche grande considerazione e soddisfazione nei confronti del lavoro dello staff tecnico, in primis da mister Gianni Bella ed Enzo Testini.

Anche nell’allenatore giallonero c’è la giusta serenità per poter svolgere il suo ruolo: “Volevo ringraziare la società per avermi dato fiducia: sto da Dio, non mi viene fatto mancare niente. Siamo una squadra con grossi margini di miglioramento e da questa settimana siamo al completo, così da riuscire a lavorare tanto sull’aspetto tattico. Il nostro obiettivo? Come ha detto Fabrizio, salvarci il prima possibile. Io sono soddisfatto dei ragazzi perché non si tirano mai indietro quando lavorano duro, anche per il grande lavoro del mio amico Enzo assieme a tutto lo staff sempre presente agli allenamenti”.

E sulla trasferta di Carcare: “Gara difficile alla quale ci arriviamo bene. Peccato per l’assenza di Tesoro per motivi lavorativi ma siamo in buone condizioni per giocarcela“.