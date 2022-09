Cairese seconda a porta inviolata. Mister Alessi: “Lavorato tanto in estate. Nonnis a uomo? Cerchiamo i duelli”

La Cairese batte 1 a 0 la Genova Calcio con un goal di Poggi dopo appena otto minuti e balza al secondo posto in classifica in solitaria. Davanti ai gialloblù c’è soltanto, a due lunghezze di distanza, l’Albenga. I bianconeri sono l’unica squadra a correre a punteggio pieno.

I gialloblù, invece, godono del primato della difesa meno battuta. Nelle prime quattro giornate nessuno è riuscito a fare goal alla Cairese. Solidità difensiva unita a un gioco spesso armonioso sono il biglietto da visita di una squadra che ha ancora ampi margini di miglioramento: basti pensare che oggi in panchina c’erano Saviozzi, Anselmo e Sassari. Tre giocatori d’esperienza che devono trovare ancora la forma migliore a causa di qualche infortunio di troppo.

“Ci fa piacere avere subito zero goal e anche creare molte occasioni. Quest’estate abbiamo lavorato molto di più in fase difensiva. Ma avevamo fatto bene sotto questo punto di vista anche nella fase play off dell’anno scorso. I ragazzi si applicano molto e imparano in fretta”, commenta l’allenatore dei valbormidesi.

Anche con importanti giocatori a mezzo servizio, la Cairese ha dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista. “Non mi nascondo – prosegue Alessi – ci sono avversarie partite con più velleità di noi. Il presidente e la società ci hanno chiesto un anno di costruzione. I ragazzi sono forti, siamo un gruppo di lavoro meraviglioso. Non ho paura di giocarmela con nessuno quest’anno. È un campionato bellissimo”.

La Cairese ha giocato con il 3-4-2-1 per larghi tratti. Nei tre dietro, Nonnis si alzava spesso a marcare a uomo Pastorino. Un atteggiamento aggressivo che alla lunga ha premiato. “Abbiamo concesso l’uno contro uno di Boveri su Parodi e abbiamo alzato i due ‘braccetti’ sui loro trequartisti. Sono stati bravi anche Brignone e Babliuk in copertura. Quando non si prende goal è merito di tutta la squadra”, conclude Diego Alessi.