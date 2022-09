Borghetto, mozione della minoranza: “Mettere in sicurezza corso Raffaello, ne va dell’incolumità delle persone”

Borghetto Santo Spirito. Più sicurezza per corso Raffaello. E’ la richiesta che arriva dai consiglieri di minoranza di “Borghetto Domani” Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero, che hanno deciso di presentare una mozione sul tema.

“Durante la seduta del consiglio comunale del 27 luglio scorso – ricordano i consiglieri – abbiamo discusso l’interrogazione presentata dal nostro gruppo di minoranza relativa alla sicurezza di corso Raffaello. Il sindaco e la sua maggioranza in quell’occasione avevano comunicato che al termine della stagione estiva, in attesa dei fondi regionali per intervenire su tutta la strada, il Comune avrebbe iniziato a sistemare la parte meno ammalorata. In quell’occasione noi consiglieri di minoranza ci eravamo dichiarati insoddisfatti”.

“Per questo motivo abbiamo deciso di presentare una mozione che verrà discussa al prossimo consiglio comunale con l’intento di sollecitare l’amministrazione a mettere in sicurezza immediatamente corso Raffaello con apposite delimitazioni e cartellonistiche, come d’altronde impone la legge, sia per l’incolumità della gente sia per evitare di incorrere in azioni civili e penali in attesa che inizino i lavori di ripristino”.