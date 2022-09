Borghetto, la Croce Bianca cerca nuovi volontari: “Condividi il tuo tempo, la tua presenza è importante”

Borghetto Santo Spirito. “Condividi il tuo tempo, riempi la tua vita”. E’ questo l’appello lanciato dalla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito, che come tutte le pubbliche assistenze e associazioni di volontariato è impegnata nella faticosa “ricerca” di nuovi associati per dare continuità ad un servizio fondamentale per la salute.

Chiunque volesse diventare volontario può contattare l’associazione nella sede di via Patrone 6R a Borghetto inviando una mail a segreteria@crocebiancabss.it o a dds@crocebiancabss.it o contattare il numero 0182.971780.

Ogni piccolo aiuto è utile e può rivelarsi un contributo fondamentale a servizio della comunità: “Anche la tua presenza è importante, vieni a trovarci”, concludono dalla Croce Bianca di Borghetto.