Blu Marina Awards di Assonautica, a Marina di Andora il “Premio Innovazione”

Liguria. Grande soddisfazione tra i porti che hanno partecipato alla prima edizione dei Blue Marina Awards promossi da Assonautica italiana e nati da un’idea di Walter Vassallo, che ne ha coordinato l’organizzazione. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri mattina presso il Salone Nautico di Genova alla presenza di autorità e operatori del settore.

Il nuovo marchio di riconoscimento alle eccellenze della nautica ha visto partner Assonat (Associazione nazionale approdi e porti turistici) e il RINA, ente tecnico dei premi che ha definito i requisiti di valutazione super partes e quindi ha analizzato le risposte da parte dei porti e approdi turistici ai questionari appositamente predisposti.

“Quattro i riconoscimenti – ha spiegato Nicola Battuello, Certification Executive Vice President RINA – che sono stati quindi assegnati ai porti e approdi turistici italiani più meritevoli nella gestione e sviluppo delle loro strutture dal punto di vista della: sostenibilità, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica.”

Tra i vincitori Blue Marina Awards 2022 c’è anche Marina di Andora, a cui è stato assegnato il “Premio innovazione”. Gli altri premiati sono: l’ex aequeo Pontile Gallipoli e Marina di Sapri a cui va il “Premio accoglienza turistica”; Bisceglie Approdi Marina Resort a cui va il “Premio sicurezza”; Venezia Certosa Marina a cui va il “Premio sostenibilità”.

“I Blue Marina Awards – ha commentato Francesco Di Filippo, vice presidente vicario di Assonautica Italiana – sono l’evoluzione di un percorso avviato da Assonautica qualche anno fa con i premi Quality Marine. Siamo molto contenti di questo risultato (raggiunto grazie ai partner Assonat, Rina e l’ideatore Walter Vassallo) che segue il filo conduttore dell’iniziativa in atto da parte dell’associazione sul turismo nautico come segmento turistico. Non a caso è stato inserito anche il premio di accoglienza turistica perchè i porti e gli approdi saranno sempre più considerati strutture ricettive turistiche.”

“Nell’immaginario collettivo, i Marina sono considerati meri parcheggi per imbarcazioni, ma possono rinnovarsi, superare la stagionalità, diventare parte integrante del tessuto socio-economico di un territorio”, dichiara Walter Vassallo. “L’idea è quella di supportare i porti turistici e gli approdi a diventare una porta di ingresso al turismo esperienziale e luoghi di ricettività di eccellenza alla portata di tutti. Avvicinare alla nautica e all’ecosistema di un porto turistico o approdo significa parlare ai 306 milioni di arrivi di turisti in entrata nell’area mediterranea e non più fermarsi solo alle migliaia di diportisti amanti della navigazione”.

Tra le istituzioni che patrocinano l’evento spiccano la Commissione Europea, l’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), l’Idrografico della Marina, la Regione Liguria, Confindustria Genova, CNA.

Felix Leinemann, Capo unità Blue Economy, Commissione Europea: “L’iniziativa è di grande interesse ed importanza. Assolutamente allineata con gli obiettivi, agenda e policy europea relativa alla blue economy”.

“Con il nuovo approccio alla blue economy del 2021, la Commissione europea si è posta in prima linea nella salvaguardia della vita marina e della sua biodiversità, favorendo lo sviluppo di un’economia legata al mare e alle sue risorse che sia sostenibile e orientata alla transizione verde. Su questi temi, iniziative di alto profilo come questa sono estremamente importanti per rafforzare legami e creare sinergie con la Commissione tramite la sua Rappresentanza in Italia”, dichiara Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

“Il Salone Nautico di Genova – ha commentato Gianni Berrino, assessore regionale a lavoro, trasporti, turismo – è la naturale sede per la cerimonia di premiazione di questo ambito premio che valorizza le marine e gli approdi più belli d’Italia. Il turismo da diporto è in forte crescita e in Liguria ci puntiamo moltissimo: lo conferma il fatto che la nostra regione è ai vertici come numero di posti barca. Ricordo che 77 è il numero delle spiagge e degli approdi liguri che nel 2022 hanno conquistato la Bandiera Blu: si tratta di ben 32 Comuni che certifica il nostro mare come il migliore d’Italia”.

“Il porto turistico di Andora è da sempre impegnato nella salvaguardia dell’ambiente – ha dichiarato il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola – come testimoniano le innumerevoli certificazioni ottenute e l’iscrizione al registro europeo Emas. Da qualche anno stiamo puntando ad individuare fonti energetiche alternative, nell’ambito anche dell’economia circolare, prendendo contatti con start up innovative. Parallelamente ci sono nuovi servizi per i diportisti e i cittadini, come la stazione di ricarica per le auto elettriche, il noleggio di bici a pedalata assistita, le bici gratuite per la marina resort, la presenza nel porto del Seabin per la pulizia delle acque marine, servizi di prenotazione on line dei posti del solarium del porto, l’offerta ai diportisti di un sistema di monitoraggio delle condizioni meteo e servizi informativi meteo in collaborazione con l’Arpal, eventi velici plastic free, avvio nella gestione differenziata dei rifiuti e sensibilizzazione di diportisti, lavoratori e fornitori. Qusto premio ci incoraggia a continuare sulla strada intrapresa perché il nostro ufficio è il mare e vogliamo tutelarlo.”

A consegnare il premio Sonia Sandei, Responsabile Elettrificazione, Enel Italia: “Un’economia del mare sostenibile è possibile grazie all’elettrificazione dei porti e delle marine, armonicamente integrati con i territori, attraverso un nuovo paradigma nel modello di business, ‘marine as a service’, capace di generare un ecosistema di piccole e grandi imprese che dà forma a nuove filiere produttive ed innovative, culla maturale dei new green and blue jobs. Elettrificazione ed innovazione diventano i driver di sviluppo per una nautica ed una cantieristica green, in cui la Liguria può consolidare il proprio primato, con un impatto positivo per l’economia e la valorizzazione del territorio del nostro Paese. Il settore della nautica non è più solo un mercato di nicchia per esperti, ma una risorsa aperta a tutti per il turismo esperienziale, come testimoniano i BMA.

