Sassello. Con unanimi consensi ed un grande successo sul campo sportivo “A.Badano” della perla turistica della Valle dell’Erro, Sassello, si è disputata la fase finale del Campionato regionale Libertas Liguria (Calcio a 11 riservato alla categoria Over 18).

Le tre squadre qualificate alla fase interprovinciale sono state l’Asd Sassello Calcio, l’Asd La Fortezza Savona e l’Asd Casarza Ligure. Anche in questa seconda edizione la vittoria è stata decisa solo dopo il match in cui l’Asd Sassello ha avuto la meglio a due minuti dalla fine per 2 a 1 sui temibili e coriacei granata de La Fortezza. All’asciutto in terza posizione i gialli del Casarza sconfitti in entrambe le due gare del girone all’italiana.

Al termine della kermesse (tre gare di 20 minuti per tempo) il responsabile regionale Libertas sez. Calcio amatoriale e giovanile dott. Felicino Vaniglia (che nell’occasione rappresentava il presidente regionale cav. Roberto Pizzorno impegnato istituzionalmente) ha consegnato nelle mani del capitano Gregory Ottonello la coppa del primo posto e una medaglia ricordo (la stessa che ha inghirlandato anche capitan Alberto Piombo dinamico presidente della società biancoceleste, nonchè Eroa Tognetti. Medaglia speciale per mister Antonio Valicenti nell’occasione arbitro ufficiale con gli auguri per un campionato sfavillante già iniziato nel migliore dei modi.

Ecco le parole del massimo dirigente sassellese ing. Piombo al termine della kermesse: “Siamo stati molto lieti di ospitare nuovamente questo tipo di attività che, pur se all’insegna di buoni livelli agonistici, si fonda essenzialmente su principi base quali la lealtà sportiva ed il fair play. Questo modo di concepire il calcio ci piace e nasce certamente dalla convinzione che ogni gara debba essere momento di socializzazione, di amicizia e di puro, semplice e sano divertimento. La ns affiliazione con la Libertas sta producendo ottimi frutti a partire dai progetti che ci hanno visto in prima linea sino ad arrivare ai tre tornei estivi giovanili che sono stati un vero fiore all’occhiello della stagione”.