Biker in difficoltà soccorso dall’elicottero, trasportato in ospedale

Castelvecchio. E’ stato raggiunto questa mattina dall’elisoccorso un biker in difficoltà nei boschi di Castelvecchio di Rocca Barbena.

Dopo una caduta, l’uomo – sulla quarantina d’anni – ha avuto bisogno del soccorso sanitario. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Bardineto e il Soccorso Alpino. Per via della zona impervia è stato poi richiesto l’intervento dell’elicottero.

Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Fortunatamente non è in pericolo di vita.