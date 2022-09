Bando Bacigalupo. Domani si saprà l’esito: ore decisive per il Savona Calcio

Si è chiuso oggi il bando per l’assegnazione dello stadio “Valerio Bacigalupo”. Domani si saprà il numero di partecipanti. Ancora qualche ora di attesa, dunque, per i sostenitori del Savona, visto che dall’esito della gara dipenderanno i prossimi passi della società.

L’attuale proprietà ha detto chiaramente di non aver partecipato. Aggiungendo, poi, che in caso non andasse deserto sarebbe disposta a cedere la squadra. Questo scenario sembra poco probabile ma possibile, fino a quando non vi sarà ufficialità.

Il secondo scenario è quello della gara deserta. In tal caso, il Comune potrebbe decidere se indire un nuovo bando oppure se accogliere la richiesta del club biancoblù di concordare le condizioni per la concessione dell’impianto leginese.

Stando a quanto detto dall’avvocato Massimo Cittadino ieri a Ivg, non sembrerebbero esserci i margini per la prosecuzione dell’avventura a Savona della cordata romana senza la concessione dello stadio. Il direttore generale del Vecchio Delfino ha più volte sottolineato come il progetto non possa prescindere dal “Bacigalupo”.

Situazione che chiaramente influisce anche a livello sportivo, con una squadra che necessita ancora di qualche elemento per poter recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Prima Categoria. Prima di poter lavorare in questo senso è necessario risolvere la questione campo da gioco.

Sabato si inizia a fare sul serio, la prima di campionato vedrà impegnato il Savona sul campo Masone. Ma la questione campo è ora decisamente più importante del risultato del campo.