Auto sbanda in A10, soccorsi mobilitati: code tra Celle e Varazze

Varazze. Incidente questo pomeriggio sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova e in direzione del bivio per la A26.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.30, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo ad una curva, forse per l’asfalto viscido per la pioggia, andando poi a sbattere contro il guard rail.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e di personale sanitario: nonostante la botta tutti gli occupanti sono usciti da soli dall’abitacolo.

Dopo le prime cure sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma non hanno riportato traumi o ferite significative.

Il sinistro autostradale ha provocato conseguenze alla viabilità nel tratto, con code tra Celle e Varazze, così come per il bivio dell’A26: in questo caso, a peggiorare la situazione viaria, l’azione di scorta per i veicoli pesanti disposta a causa del maltempo.

La situazione, una volta completato l’intervento di soccorso, con il ripristino della carreggiata, dovrebbe ritornare alla normalità.

Anche per la giornata di domani, domenica 25 settembre, le previsioni indicano tempi di percorrenza MOLTO superiori alla media sulla A10, dalle 16 alle 19, con traffico sostenuto sulla tratta in direzione Savona e Genova.