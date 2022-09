Atletica Ceriale, cadetti e master da applausi a Villa Gentile: dieci titoli regionali

Genova, nell’impianto di Villa Gentile, ha ospitato il campionato regionale Cadetti e Master. Sono state due giornate molto proficue per l’Atletica Ceriale San Giorgio, che da sempre scommette sui giovani e i risultati non si fanno attendere.

Sono ben tre i campioni regionali Cadetti della società giallonera: Gabriele Quattropani negli 80 metri piani col tempo di 9″57, Luca Radici nel getto del peso con la misura di 11,75, Nicolò Gallizia nei 5000 metri di marcia in 29’39″02.

Sono saliti sul secondo gradino del podio Eleonora Boeri nei 1200 siepi col personale di 4’33″47, Luca Radici nel giavellotto col personale di 34,27.

Medaglia di bronzo per Achille Borea nel salto in alto (1,56), Sebastiano Ferrari nel giavellotto (32,79), Francesca Burruto nei 3000 marcia con il crono di 18’36″73.

Benissimo anche Giulio Barbieri, che firma due nuovi personali, sia nei 1000 metri che nei 2000, Boris Ianniello che realizza il nuovo Pb nei 300 piani, Anna Garofalo ed Elisa Cirio, queste ultime due protagoniste di un’ottima prova nella marcia.

Clicca qui per consultare tutti i risultati dei Regionali Cadetti.

Anche i master gialloneri si sono difesi bene portando a casa ben sette titoli di campione regionale, tre argenti e un bronzo.

Le medaglie d’oro sono state conquistate da Mariarosa Vio negli 800 e nei 1500, da Sabrina Barbieri nel getto del peso, da Monica Castiglioni nel giavellotto, nel martello e nel disco, da Andrea Isolica negli 800. Argento per Monica nel getto del peso, per Andrea nei 1500 e per Domenico Boero nei 400. Bronzo per Mirko Ferrando nei 5000, dove Tiziano Barbieri è quarto.

Clicca qui per consultare tutti i risultati dei Regionali Master.

Alcuni atleti del Ceriale durante le premiazioni e le gare