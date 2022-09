Ata, Orsi: “Quest’anno gestione senza cambio di rotta”. Russo replica: “Interventi per svoltare”

Savona. Ata torna a essere oggetto della discussione in consiglio comunale a Savona.

In seguito alla presentazione della pratica sul bilancio consolidato da parte dell’assessore Silvio Auxilia, il consigliere di minoranza Fabio Orsi snocciola alcuni numeri sul bilancio di Ata: “Lo stato patrimoniale annota un patrimonio netto in calo di 6 milioni di euro, un aumento dei debiti da 98 a 99 milioni di euro, un totale dell’attivo in calo di 3 milioni (da 406 a 403 milioni). Alcuni numeri sono a mio avviso inquietanti. Da 16 a 18 milioni di euro di ricavi, come facciamo avere utili per 800mila euro? Le voci che ci permettono di avere il bilancio positivo sono i costi del personale e gli altri ricavi: 600mila euro rilascio di somme accantonate (fondi rischi, per svalutazione di crediti, per controversie legali), recuperiamo 350mila euro per il risarcimento danni”.

E sul personale: “Il punto cruciale è quello dei costi del personale: nel 2021 calati di 2,2 milioni passando da 7,4 a 5,2 milioni. Nel 2021 si sono persi 27 operai e si sono persi 28 somministrati, come si può pensare che un servizio migliori con un crollo della forza lavoro. Un’amministrazione che decide di dare un cambio di passo, anche sulla gestione dele società partecipate, come può accettare che non si sia mosso una virgola su questo punto”. E conclude: “Mi chiedo in che termini per il 2022 questa amministrazione inciderà. L’amministrazione deve intraprendere oltre ai tavoli, delle decisioni sulle criticità. Quest’anno la gestione di Ata è passata senza cambi.”.

Immediata la replica dell’assessore al bilancio Silvio Auxilia: “Il conto economico di Ata è in pareggio. Non ha significato il calo dei ricavi sono scesi, in una società se scendono i ricavi e scendono i costo, rimane l’equilibrio. Ha cessato gli appalti nei Comuni esterni a Savona, è normale che siano diminuiti i ricavi, i costi e i dipendenti che sono andati a continuare a gestire i servizi con altre società”.

“Questi numeri hanno una spiegazione logica. Stiamo agendo esattamente nella direzione in cui auspicava il consigliere Orsi“, fa eco il sindaco Marco Russo e ricorda la stabilizzazione di 35 dipendenti di Ata a inizio di quest’anno. “Facciamo quello che riteniamo sia giusto fare, cerchiamo di imprimere una svolta”.

Il consigliere Massimo Arecco ha chiesto “qual è il numero complessivo, reale, di lavoratori di Ata che, ad oggi, hanno ricevuto la liquidazione tramite l’Inps e qual è la procedura che dovrebbero attivare i lavoratori per richiederla all’istituto di previdenza”.

L’assessore Barbara Pasquali ha risposto riferendo quanto spiegato dall’amministratore unico di Ata Luca Tapparini: dal 1 gennaio 2007 i datori di lavoro delle aziende in regime di diritto privato con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare i contributi al fondo di tesoreria. A tutti i dipendenti (44 persone) assunti prima del 2007, che hanno cessato il rapporto di lavoro (pensioni dimissioni licenzimaneto) Ata ha fatto intervenire Inps, 17 persone assunte ante 2007 che hanno cessato rapporto di lavoro in Ata per la quota non in azienda hanno ricevuto il pagamento attraverso il fondo di tesoreria, 6 dipendenti assunti ante 2007 e con quota in azienda hanno ottenuto la liquidazione attraverso il fondo di garanzia (Ata rimborserà a Inps le quote anticipate); 23 dipendento assunti ante 2007 attesa della liquidazione in azienda, Ata non è obbligata a chiedere ma i diretti interessati possono attivarsi per richiederla.