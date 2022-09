Assessore ad Albisola ma avversario con la Spotornese: match speciale per Luca Ottonello

“Tifo per le squadre di Albisola tutto l’anno, ma questa sera avrei sperato in un esito diverso da sportivo”. Il difensore della Spotornese Luca Ottonello commenta così l’anticipo della prima giornata del Girone “B” di Prima Categoria tra la sua squadra e l’Albissole.

Per Ottonello, infatti, non si è trattato di una partita come le altre. Albisolese doc e dopo aver militato tanti anni con i colori della squadra della sua città, Ottonello ricopre attualmente anche la carica di assessore allo sport del Comune di Albisola Superiore. Il ruolo di amministratore cittadino fa sì che Ottonello sia in prima linea per favorire le società albisolesi ma ieri ha fatto uno strappo alla regola vista l’appartenenza sportiva.

L’esito sul campo, però, ha reso felice l’Ottonello politico e meno l’Ottonello giocatore. L’Albissole si è imposta 2 a 0 grazie alla doppietta del giovane Romano.