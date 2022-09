“AsinOllerfest”: due weekend di birre bavaresi e specialità gastronomiche

Pietra Ligure. L’Oktoberfest in chiave “country” and “nature” torna ad AsinOlla nei prossimi due weekend (24-25 settembre e 1-2 ottobre 2022) all’insegna di birre artigianali e specialità gastronomiche della tradizione bavarese, animazione per bambini e, naturalmente, le consuete attività con gli amici animali.

Nella programmazione del team del parco natura di Pietra Ligure non mancherà lo slow trekking con gli asinelli, così come i format ludici e didattici: FUN4KIDS e il BATTESIMO DELLA SELLA.

L’evento “AsinOllerfest” è ormai una consolidata tradizione e regalerà ancora una volta le atmosfere della tradizionale festa tedesca grazie ai barbecue e agli spazi allestiti all’interno della struttura, in una speciale location con un panorama mozzafiato.

Inoltre, il parco natura pietrese ha lanciato da poco due novità che si inseriscono nel costante potenziamento delle attività educative e formative: la CIUCOTECA per il dopo scuola e la HORSE ACADEMY dedicata all’equitazione e al settore equino, per adulti e bambini…

Ecco il programma dei week end con “AsinOllerfest”:

SABATO 24SETTEMBRE: ore 10 e 30 prima lezione dell’Academy; alle ore 14 e 30 “Handcraft”, laboratorio creativo per bambini; alle 16.00 “Fun4Kids” e le attività con asini e cavalli.

DOMENICA 25 SETTEMBRE: ore 10 e 30 lo slow trekking con gli amici asinelli, alle ore 14 e 30 nuovo appuntamento con “Handcraft” e infine alle 17.00 il “Battesimo della sella”.

SABATO 1 OTTOBRE: ore 10 e 30 prima lezione dell’Academy; alle ore 14 e 30 mini trekking con gli asini nell’area del parco; alle ore 15 e 30 il “Battesimo della sella”.

DOMENICA 2 OTTOBRE: alle ore 11.00 “Giochi e coccole con gli asinelli”; alle ore 14 e 30 spazio al divertimento e all’animazione con l’evento “Indiani d’America”; alle ore 16.30 il “Battesimo della sella”.

Quanto all’offerta “food and beers” prevista nei due prossimi fine settimana, protagonista sarà ancora il servizio di ristorazione di AsinOlla, “Il Vagabondo”, ricordando che le birre artigianali e le specialità gastronomiche della tradizione bavarese saranno solo a pranzo (disponibilità menù bimbi).

E per tutti i visitatori sono sempre a disposizione tutti i servizi della struttura: postazione con tavoli, barbecue, sdraio, amache e teli per godersi il clima e la natura dello splendido entroterra pietrese e della sua macchia mediterranea.