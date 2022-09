Andrea Costa in visita nel savonese: “Io prossimo assessore regionale alla sanità? Per ora faccio il Sottosegretario, poi valuteremo”

Savona. “Io prossimo assessore regionale alla sanità? Continuo a fare il sottosegretario, poi valuteremo”. Così Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla salute, commentando le voci, circolate nelle scorse settimane, di un suo possibile futuro incarico da “successore” di Giovanni Toti quale assessore alla sanità della Regione Liguria.

Il governatore ha confermato più volte l’intenzione di trasferire l’incarico “prima o poi”. Un termine che potrebbe coincidere col post-elezioni. In un’analisi risalente a qualche giorno fa, IVG.it aveva valutato le ipotesi percorribili. Tra le new entry in giunta potrebbero esserci il capogruppo della Lista Toti Angelo Vaccarezza oppure il varazzino Alessandro Bozzano (a sua volta candidato alla Camera), ma anche il presidente della commissione sanità Brunello Brunetto, al quale potrebbe toccare proprio la delega corrispondente, e Alessio Piana, entrambi della Lega. Un’altra possibilità è quella che vede Giacomo Giampedrone, unico dei fedelissimi non inserito nelle liste per il Parlamento, nel ruolo di super-assessore: oltre a infrastrutture e protezione civile, materie già delicate, assumerebbe anche la sanità che in questo modo non uscirebbe dalla sfera d’influenza politica del governatore, sebbene alcuni rumors negli scorsi mesi la attribuissero a Marco Scajola (qualora non fosse eletto in Parlamento). In quota Fratelli d’Italia, vista la probabile elezione di Gianni Berrino a senatore, potrebbe subentrare Stefano Balleari, già assessore di Bucci.

Ma nell’ultimo periodo è sorta l’ipotesi che l’incarico possa essere affidato ad un assessore esterno, cioè proprio l’attuale sottosegretario di Stato Andrea Costa.

Un’ipotesi che il diretto interessato ha “appreso dalla stampa”. Ai microfoni di IVG.it ha poi aggiunto: “Non ho mai affrontato questo tema e continuo a fare il sottosegretario e a portare il mio contributo. E continuo a portare il mio contributo anche in questa campagna elettorale. Poi valuteremo”.

“Per me la politica è servizio e laddove si può portare un contributo per la collettività sono felice di poterlo portare”, ha concluso Costa.