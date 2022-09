Andora, successo di pubblico per la conferenza “Dante e la meteorologia” del tenente colonnello Alessandro Fuccello

Andora. In occasione del 70° anniversario della presenza dell’Aeronautica Militare nel Comune di Andora il Distaccamento AM di Capo Mele ha voluto celebrare la ricorrenza organizzando un evento dal titolo “Dante e la meteorologia” presso il centro culturale di Palazzo Tagliaferro del Comune di Andora.

Accolto in sala dal Tenente Colonnello Carlo De Giovanni, Comandante del Distaccamento Aeronautica militare di Capo Mele e dal Capitano Gabriele Esposito, Comandante della 115º squadriglia Radar Remota, il Tenente Colonnello Alessandro Fuccello del Centro Operativo Meteorologia di Pratica di Mare (RM), ha conquistato il pubblico con la sua relazione: ha tratteggiato i passaggi fondamentali che legano l’opera massima del sommo poeta, la Divina commedia, ai protagonisti della nascita e dello sviluppo delle scienze meteorologiche.

Prendendo spunto dai riferimenti meteorologici presenti nei canti della Divina Commedia, tali fenomeni sono stati rivisitati alla luce delle conoscenze odierne, per poi passare all’evoluzione della fisica dell’atmosfera e della meteorologia e la loro importanza per la sicurezza del volo in Aeronautica Militare.

Al seminario, oltre al Prefetto di Savona, Sua eccellenza Enrico Gullotti, al vicesindaco di Andora, Paolo Rossi, al Presidente del Consiglio Comunale Daniele Martino che ha letto alcune terzine di Dante ed alle altre autorità militari del territorio, ha partecipato un folto pubblico che ha apprezzato particolarmente la bravura del relatore nel tratteggiare ed evidenziare l’importanza degli elementi atmosferici come vento, pioggia, brina, neve negli scenari danteschi. Particolarmente apprezzata, la mostra di strumentazione metereologica messa a disposizione dal Nucleo Meteo di Capo Mele e esposta durante l’evento.

Alla conferenza hanno fatto da corollario l’allestimento di alcuni pannelli fotografici contenenti una carrellata di immagini inedite che dai primi insediamenti della presenza dell’AM a Capo Mele, risalenti al 1952, ripercorrono l’excursus storico fino ai giorni nostri, arricchiti dalla collocazione di alcuni modellini in scala e cimeli vari.

Il Distaccamento AM di Capo Mele, reparto alle dirette dipendenze del Comandante della 1^ Regione Aerea, fornisce supporto logistico sia alla 115^ Squadriglia Radar Remota, che concorre alla salvaguardia dello Spazio Aereo Italiano ed è integrata nella catena radar della NATO, sia ai reparti Aeronautici del comprensorio.

Il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, incontrando il Tenente Colonnello Carlo De Giovanni, il Capitano Gabriele Esposito e il Tenente Colonnello Alessandro Fuccello, ha ringraziato il Distaccamento Aeronautica Militare di Capo Mele per l’evento di gran valore proposto, auspicando di accogliete altre manifestazioni celebrazioni celebrative dei 70 anni di presenza ad Andora.