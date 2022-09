Albenga Volley, debutto agevole in coppa regionale: 3 a 0 ad Albisola

Albenga. Inizia con il piede giusto la stagione dell’Albenga Volley. Le biancoblù si impongono per 3 a 0 in casa dall’Albisola Pallavolo mettendosi subito al comando del gruppo B della coppa regionale.

Un inizio a rilento, quindi un gioco di squadra che è cresciuto punto dopo punto mettendo la sfida sui binari giusti. Tanti cambi nel secondo e terzo set, per dare spazio a tutti gli elementi della rosa. Risultato finale: 19-25, 14-25, 13-25.

Giordano Siccardi, che alla guida della squadra è coadiuvato da Barbara Gioda, si è espresso così nel pre partita: “C’è tanta attesa per questa competizione, primo impegno della stagione. Affronteremo due squadre di Serie D e una di C. Saranno tre impegni per noi importanti per arrivare preparati al campionato. Le prime due sfide saranno più agevoli, mentre con il Celle Varazze sarà un test di livello per capire come stiamo. Abbiamo lavorato tanto, non vediamo l’ora di iniziare”.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato a fine match -. Era una partita di coppa contro una squadra di categoria inferiore ma che ha ragazze brave. Questo ci ha permesso di entrare nei meccanismi; alcune cose buone, tante ancora da rivedere, ma comunque una prima uscita convincente”.

“Siamo in piena preparazione, quindi fisicamente non siamo ancora al top – ha spiegato Siccardi -. Era anche la prima uscita stagionale, quindi c’erano anche la tensione e l’emozione nel calcare per la prima volta il campo. Sono molto contento dell’esordio delle ragazze del settore giovanile, Anna Righetti e Benedetta Ravera, perché significa che anche sotto stiamo lavorando bene. Sono entrate, si sono integrate bene nel sestetto e abbiamo vinto con loro in campo. Per me questa è un’ottima notizia”.

“Nella sfida col Finale cercheremo di fare delle cose nuove e sicuramente cominceremo a smaltire la preparazione fisica; col Celle Varazze invece sarà sfida vera, pre campionato, sarà una partita vera a tutti gli effetti ma credo che se tutto quello che ho in testa lo mettiamo in pratica e quello che ho visto questa sera riusciremo a migliorarlo il futuro è roseo” ha concluso il tecnico.

Giordano Siccardi