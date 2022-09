Albenga, sicurezza di rii e canali e canadair a Villanova uniscono il consiglio: scontro su pulizia e luminarie di Natale

Albenga. Luci, con sprazzi di unione d’intenti almeno su un paio di punti, ma anche ombre, con scontri accesi in particolare sul tema della pulizia di rii e canali, connesso alle risorse destinate al Natale. È questo il sunto del consiglio comunale di Albenga, dove non sono mancati attimi di forte tensione anche sul tema sanità.

Partendo dalle note positive, il parlamentino ingauno ha deciso di approvare all’unanimità due punti. Il primo è quello relativo alla “Progettazione per la messa in sicurezza idraulica Rio Antognano e Rio Carenda”, che passa attraverso la realizzazione di progetti fondamentali per tentare l’accesso ad eventuali bandi nazionali ed europei.

“Abbiamo voluto seguire lo schema Guarnieri già adottato nel 2015 per ottenere i finanziamenti dei lavori di Rio Fasceo, da poco portati a compimento a salvaguardia delle aziende agricole circostanti e abbiamo voluto dare voce ai residenti della zona da troppi anni inascoltati, nonostante le varie alluvioni subite”, hanno spiegato dalla minoranza.

E la proposta è passata all’unanimità, dopo essere stata oggetto di un emendamento, proposto dal consigliere Raiko Radiuk, che estende la progettazione anche alla “messa in sicurezza di tutti i numerosi rii, canali e fossati esistenti tra Rio Antognano e Rio Carenda”.

Il secondo, invece, è rappresentato dalla richiesta di “ottenere la presenza del Canadair sul territorio presso l’aeroporto di Villanova d’Albenga”. Complici gli incendi che hanno colpito il ponente savonese questa estate, come ha spiegato il consigliere Emanuela Guerra: “La presenza di un canadair sul territorio è molto importante per garantire interventi rapidi ed efficaci. Purtroppo la nostra è una regione a rischio incendi, il clima secco di questa estate sicuramente non ha aiutato e il prezzo che abbiamo pagato è stato altissimo”. La delibera è stata quindi votata all’unanimità, “con la speranza che venga adottata, in modo analogo, anche da altri consigli comunali del territorio”.

E si arriva alle note dolenti, terreno di scontro tra maggioranza e minoranza. Ad accedere gli animi, la richiesta del consigliere Diego Distilo, supportata dalla minoranza, di “limitare le risorse per gli eventi di Natale e le proiezioni architetturali ad Albenga destinandole invece alla pulizia di condotte scarico acque bianche, rii e fossati pubblici”. Proposta bocciata dopo un’accesa discussione.

“Il controllo di caditoie, condotte, rii e fossati è molto importante: Sat effettua diversi cicli di pulizia, – la replica del sindaco Riccardo Tomatis. – Purtroppo, in caso di precipitazioni straordinarie come quelle dello scorso 30 agosto, il problema degli allagamenti è determinato non tanto dalla pulizia dei tombini, ma dall’annosa, difficile situazione della rete idraulica del nostro territorio. Inoltre, riteniamo che Albenga non meriti di essere privata delle proiezioni architetturali natalizie che hanno portato un evidente risvolto positivo in termini di visibilità e come indotto per le attività commerciali: ne è prova il grande numero di sponsorizzazioni a sostegno degli eventi del Comune e, a Natale, delle proiezioni. Riteniamo di continuare a lavorare in questa direzione per Albenga e per i nostri concittadini”.

Quindi, nel mirino di due mozioni sono finte la Sat e la Sca. Ma sia il documento che richiedeva “l’immediata pulitura delle caditoie acque bianche, modifica del servizio di pulizia marciapiedi, modifica cassonetti raccolta dell’umido e un più puntuale svuotamento dei cassonetti” che quello relativo “all’incremento di organico di Sca in servizio presso il Comune, con richiesta di visionare i formulari redatti per il servizio di manutenzione fognaria”, sono stati bocciati dalla maggioranza.

“Abbiamo sollevato enormi problematiche di allagamenti per la mancata pulizia delle caditoie e tombini da parte della Sat che per contratto percepisce soldi dei contribuenti per tale servizio, ci siamo sentiti rispondere che Sat lavora egregiamente sul territorio e non vi è alcun tipo di reclamo da poter avanzare nei confronti dell’azienda per migliorare la pulizia della città, la raccolta dei rifiuti e, soprattutto, il regolare funzionamento delle condotte di raccolta delle acque bianche, vista l’imminente stagione delle piogge”, la posizione della minoranza.

La replica è stata affidata all’assessore Gianni Pollio: “Sat effettua una costante e periodica pulizia dei cassonetti dei rifiuti e in particolare di quelli di raccolta della frazione umida intensificando il servizio nel periodo estivo. Albenga ha visto negli ultimi anni un vero e proprio cambio di rotta in termini di differenziata: abbiamo raggiunto l’82% attestandoci come il comune più virtuoso sopra i 15mila abitanti. Inoltre, la Provincia a breve dovrebbe attivare l’ATO unico dei rifiuti: invito i consiglieri di minoranza, una volta effettuato il passaggio, a interloquire con l’ente per eventuali migliorie”.

“Sca, invece, SCA ha effettuato 46 interventi di disostruzione e numerosi altri servizi sul nostro territorio. Sicuramente continueremo a vigilare sul servizio, ma tengo a precisare che alcune affermazioni che vorrebbero attribuire i divieti di balneazione registrati questa estate a una scarsa manutenzione delle vasche di raccolta fognaria, non sono veritiere”, ha concluso.

Di seguito, gli altri punti del consiglio: Ratifica della deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto “variazione al bilancio di previsione 2022/2024” (data per letta e votata dalla maggioranza, minoranza astenuta); “Approvazione Bilancio Consolidato Anno 2021” (data per letta e votata dalla maggioranza, minoranza voto contrario); “Approvazione schema di convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori con la stazione unica appaltante della Provincia di Savona” (data per letta e votata dalla maggioranza, minoranza astenuta); “Delibera relativa all’ingresso del consigliere Minucci nel gruppo misto”; “Modifica alla composizione delle commissioni consiliari permanenti”.