Albenga, sanità e messa in sicurezza dei rii all’esame del Consiglio comunale

Albenga. Un Consiglio comunale straordinario per richiedere alla Regione Liguria ed al Governo i finanziamenti per lo studio idraulico e la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori “Messa in sicurezza idraulica del Rio Antognano e Rio Carenda”, nel tratto tra la via Aurelia e viale Che Guevara.

Questa la prima delibera all’ordine del giorno del parlamentino ingauno convocato dalla minoranza di Albenga (Gerolamo Calleri, Cristina Porro, Diego Distilo e Eraldo Ciangherotti) per questa sera.

“L’area ricompresa tra i Rii Antognano e Carenda, tra la strada statale Aurelia e Viale Che Guevara è stata oggetto di ripetute inondazioni in occasione degli eventi alluvionali degli ultimi anni; tali esondazioni si ripetono anche in occasioni di brevi ma intensi temporali, come i più recenti di martedì 30 agosto 2022 e sabato 3 sette4mbre 2022 e generano elevati danni nonché situazioni di pericolo alle abitazioni ed alle aziende agricole che insistono su tale area” si legge nel documento all’esame della seduta.

“E inoltre, un ulteriore deliberazione, a firma degli esponenti di opposizione, per chiedere al Consiglio comunale di delegare altra persona diversa dal sindaco di Albenga al ruolo di presidente del distretto socio sanitario albenganese, alla luce del fatto che il primo cittadino ha intrapreso da tempo una battaglia personale, non condivisa, contro tutto l’apparato regionale, non solo politico, ma anche amministrativo (vedi la recente l’ennesima figuraccia della giunta ingauna che ha attaccato Regione per la competenza nella pulizia del Fiume Centa e dei rii in capo all’amministrazione comunale)” affermano i consiglieri di minoranza.

Sono queste le principali discussioni che animeranno la vita del Consiglio comunale di questa sera.