Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “L’argine del Centa è in pericolo e rischia di crollare alle prossime piogge”

Albenga. “Il piede dell’argine del Centa rischia di crollare e il presidente Toti continua a restare silente”. E’ il capogruppo di FdI in consiglio comunale Roberto Tomatis a far suonare il campanello d’allarme.

“Il Comune aveva eseguito i lavori di somma urgenza dopo le forti piogge due anni fa, ma ora – continua Roberto Tomatis – ci sono altri elementi che fanno capire quanto quella zona si davvero potenzialmente a rischio. Lo dice anche la parte finale della relazione depositata dall’ingegner Luca Romano: «Si ritiene eccessivamente pericoloso non intraprendere un’azione di protezione del piede dell’argine da eseguire entro i prossimo 30-40 giorni”.

“Il professionista, dopo aver analizzato i dati degli inclinometri, i sensori che misurano il movimento del piede dell’argine, ritiene in quel punto ci sono già stati dei pericolosi movimenti con le piogge delle settimane scorse. La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi con le imminenti piogge autunnali. Ma è ancora più grave sapere – prosegue il consigliere di FdI – che a tutt’oggi non è ancora stato appaltato un intervento di completa messa in sicurezza di tutta l’area”.

“Lo aveva garantito anche il presidente Giovanni Toti che il lavoro sarebbe stato eseguito con una gara d’appalto entro il mese di settembre 2022. Lo aveva ribadito anche il consigliere regionale della Lega partecipando ad un consiglio comunale che aveva trattato il tema della situazione dell’argine del Centa”.

“Visto che si sono già verificati cedimenti repentini dell’argine con il reale pericolo di crollo chiediamo al presidente Toti di mantenere le promesse fatte e garantire le procedure d’intervento per evitare un disastro simile a quello che avevamo visto l’anno scorso”.