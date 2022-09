Albenga, minoranza: “Sindaco si dimetta da distretto socio-sanitario per migliorare rapporti con Regione”. Replica: “Idea imbarazzante”

Albenga. Bagarre, con tanto di scaramucce, come consuetudine, e vere e proprie liti hanno animato il consiglio comunale di Albenga andato in scena nella serata di ieri (28 settembre). Ad infuocare ulteriormente la seduta, se mai ce ne fosse stato bisogno, è stato nuovamente un punto relativo alla sanità.

I consiglieri di minoranza Roberto Tomatis (Fdi), Eraldo Cinagherotti (Forza Italia), Cristina Porro (Lega) e Diego Distilo (Aria Nuova per Albenga) hanno infatti richiesto la convocazione di consiglio straordinario collegata ad una delibera con la richiesta di “dimissioni del sindaco Riccardo Tomatis dalla carica di presidente del Distretto Socio-Sanitario”.

Alla base della richiesta, come ha spiegato il consigliere Tomatis “la volontà di migliorare i rapporti con la Regione, designando un’altra figura” anche perché secondo i firmatari il primo cittadino avrebbe “trasformato la battaglia della comunità per l’ospedale in uno scontro personale con il governatore e assessore alla sanità Giovanni Toti”.

Una proposta che ha letteralmente acceso il consiglio e la risposta della maggioranza non si è fatta attendere: “Si tratta di una proposta gravissima, che mina l’idea stessa di democrazia. Dire che il sindaco sta conducendo una battaglia personale è un’offesa ai migliaia di cittadini che hanno preso parte alla manifestazione e alle iniziative pro ospedale. Qui c’è un presidente di Regione che ha deciso di non avere un dialogo con il Comune e le associazioni coinvolte ed è folle anche solo pensare di dover cambiare interlocutore per cambiare questa situazione. Si tratta di una documento imbarazzante e fuori da ogni logica istituzionale”.

“Il sindaco, – hanno dichiarato i firmatari della minoranza, – si è rivelato inadeguato nella gestione dei rapporti con Regione Liguria: abbiamo semplicemente proposto di conferire delega al consigliere comunale Giorgio Cangiano, sul cui nome non avremmo mai pensato che l’intera maggioranza votasse con parere contrario. Riteniamo che imbarazzante non sia stata la nostra proposta di sostituzione da noi avanzata, ma bensì l’acredine con cui in oggi Riccardo Tomatis ha deteriorato i rapporti con la Regione, spostando la discussione con Regione da un piano politico ad un piano personale, con conseguenti danni a tutta la collettività”.

“Con questa delibera i consiglieri di minoranza Ciangherotti, Distilo, Porro e Tomatis stanno dicendo che un presidente della Regione, perché qualcuno lo contesta, è legittimato a non ascoltare un intero comprensorio? Questa è una cosa di una gravità estrema, – la replica dello stesso Cangiano. – Da sempre l’atteggiamento del Comune di Albenga è stato quello di cercare il dialogo e la collaborazione, ma quando si chiedono incontri e possibilità di confronto senza mai ottenere riscontri positivi è tutto molto difficile. La Regione ha preso ogni sua decisione sul tema sanità senza coinvolgere il territorio e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Sul punto è intervenuto direttamente anche il sindaco Riccardo Tomatis: “È assurdo sostenere la tesi secondo cui avrei trasformato un’esigenza palesata da un intero territorio in una battaglia personale. Non ho mai attaccato la Regione se non sul tema sanità. Si tratta di affermazioni false e estremamente offensive”.

“Quella per l’ospedale e per un punto di emergenza ad Albenga è una battaglia condivisa con tutto il territorio. Purtroppo su questo tema (su altri, ha precisato il sindaco, il dialogo è costante con l’Ente regionale sia con i tecnici e con la parte politica) il problema è ultradecennale. Rosy Guarnieri fece una manifestazione 12 anni fa per l’ospedale e durante l’amministrazione Cangiano abbiamo provato in molteplici occasioni a chiedere un confronto con l’allora assessore alla sanità Sonia Viale e con il Presidente Toti senza mai avere riscontro”, ha proseguito

“Da sindaco ho provato in diverse occasioni a chiedere un dialogo sul tema, come comitato spontaneo pro ospedale ci siamo rivolti anche al Prefetto, ma la Regione non ha mai accettato un confronto. La nostra non è una richiesta che non si basa su dati concreti e studi specifici. Per riavere il pronto soccorso basterebbero alcuni reparti che peraltro ad Albenga, fino a pochi anni fa, c’erano”, ha aggiunto ancora il sindaco.

“Mai come in questa occasione e per questa battaglia il territorio si è mosso in maniera forte e concreta. Continueremo a farlo tutti insieme e condividendo sempre le scelte su questo tema sperando che, anche a seguito dei risultati elettorali delle elezioni politiche, presto possa essere nominato un nuovo assessore alla sanità con il quale avviare un dialogo e un confronto positivo. Noi continuiamo ad essere disponibili in tal senso e a metterci a disposizione per la difesa del diritto alla salute di tutti i cittadini”, ha concluso.

A nulla è servita la richiesta di ritirare la proposta, che ovviamente non è passata, bocciata in toto dalla giunta che ha votato “no” in modo compatto.