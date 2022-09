Albenga, la soddisfazione di Roberto Cancellara: “Stiamo facendo un lavoro incredibile”

Albenga. Gli ingauni battono la Sestrese e fanno tre su tre, rimanendo in testa a punteggio pieno. Un inizio del genere era ciò che si auspicava l’intera nuova società, capitanata da un Simone Marinelli decisamente ambizioso ma al tempo stesso cauto.

La piazza sta rispondendo sempre più in massa alle chiamate domenicali, un segnale beneagurante che a lungo andare potrebbe rivelarsi un fattore in più per raggiungere determinati obiettivi.

Al termine della gara contro i verdestellati ha parlato anche Roberto Cancellara, socio del club che è stato l’artefice principale della collaborazione instaurata con il Genoa, esprimendosi con soddisfazione: “Tutti stiamo facendo un lavoro incredibile e c’è un grande entusiasmo attorno a noi, tra cui l’interesse dell’amministrazione comunale. La Prima Squadra può essere un traino al nostro settore giovanile, bisogna lavorarci tanto ma abbiamo allenatori che sanno ciò che fanno. Siamo arrivati in una situazione a noi sconosciuta, ma direi che tra due/tre anni si vedranno ottimi risultati“.