Albenga, giovedì 8 l’incontro con i candidati del Pd: “La presenza sul territorio è fondamentale”

Albenga. “La presenza sul territorio è una determinante fondamentale per un partito che voglia essere davvero vicino alla gente e non solo attraverso proclami, proposte non realizzabili e frasi fatte più da bar dello sport che da dibattito politico serio. La netta differenza tra il Partito Democratico e altre forze politiche sta proprio nella concretezza e nel continuo tentativo di costruire e non distruggere, comprendere e non processare”. A dirlo è il Circolo PD di Albenga.

“Sabato 3 settembre – raccontano – l’ex sottosegretario alla salute e candidata al senato Sandra Zampa, presso il circolo di via Roma, ha instaurato un dialogo con il territorio sullo scottante tema dell’ospedale e non solo: un segnale importante viste le continue assenze del centro destra, come testimoniato da interventi degli stessi esponenti territoriali contro i propri vertici nazionali. Al contrario – sottolineano -, il PD si mette tutto insieme in gioco e lo fa con senso di responsabilità. Governare un Paese come l’Italia non è un gioco di proclami, ma conoscenza dei variegati territori di tutta la nazione. Come ha dimostrato Sandra Zampa mettendoci la faccia, la competenza e le proposte”.

“Il supporto dei circoli territoriali – proseguono – è indispensabile e questo il Partito Democratico lo sa e li coinvolge. Proprio da questo lavoro di squadra nascono le proposte e gli incontri con chi poi avrà il compito di guidare il Paese in questo difficile momento: giovedì 8 alle ore 18.30 in piazza Trincheri ad Albenga allestiremo un aperitivo per incontrare e conoscere i nostri candidati. Parleremo insieme a Valentina Ghio, candidata alla camera nonché segretario regionale del nostro partito, Aurora Lessi, consigliere comunale di Savona e candidata alla camera, Lorenzo Basso, candidato al senato, e Marina Lombardi, candidata nel collegio uninominale per la nostra coalizione. Aurora Lessi sarà anche presente al mercato settimanale di Albenga mercoledì 7”.