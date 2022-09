Albenga, Caridi (Terzo Polo): “Il consigliere regionale Muzio si ricorda dell’ospedale solo in campagna elettorale”

Albenga. “Buongiorno Principessa! Scopriamo oggi, attraverso un discutibile post del sindaco di Alassio, che il consigliere regionale Claudio Muzio, consigliere di Forza Italia che è nella maggioranza di governo regionale, solo ora che è candidato al Parlamento si è recato a ‘ripetizioni’ per scrivere un’interrogazione consiliare riguardante la questione dell’ospedale di Albenga”. A dirlo è la candidata all’uninominale al Senato per il Terzo Polo Mary Caridi.

Che prosegue: “Opportunismo da campagna elettorale? Una dimenticanza politica che dura da mesi e di cui solo ora il Consigliere e il Sindaco si rendono conto?La risposta a queste domande è talmente chiara da non servire neppure! Per non parlare, poi, della poca efficacia dello strumento scelto dalla triade: l’interrogazione. Perché invece non presentare un Ordine del Giorno che impegni in modo vincolante la Giunta regionale sul tema del Pronto Soccorso di Albenga? È più comodo e conveniente fare propaganda senza contraddire la maggioranza regionale di cui si fa parte?”.

“Questo ennesimo tentativo di attirare voti sulla pelle delle persone dimostra che il ponente savonese e tutta la Provincia di Savona, hanno bisogno di una politica diversa e di rappresentanti serie che sappiano farsi carico delle esigenze del territorio non solo quando ci sono le elezioni ma per l’intera durata del loro mandato istituzionale. È questo desiderio di serietà nella politica che mi ha spinta a candidarmi al Senato con l’#italiasulserio, Terzo Polo – Azione e Italia Viva -Calenda”, conclude Mary Caridi.