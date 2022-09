Albenga capolista con doppietta di Graziani: “Gran secondo tempo, goal dedicati al mio fratellino Dario”

La memoria può pesare come un macigno o rammentare che tutto è possibile. Si potrebbe leggere così il successo maturato a tempo quasi scaduto dell’Albenga sulla Sestrese. Gli ingauni hanno ripetuto quanto fatto con il Rapallo alla prima giornata. I genovesi, invece, hanno forse temuto di rivivere gli spettri del match perso sul gong contro la Cairese, e così alla fine è stato.

La partita è stata di marca locale, con la Sestrese capace di portarsi in vantaggio grazie a un goal di Montemagno, magistralmente imbeccato da Sighieri. I verdestellati hanno fallito il colpo del K.O. e allora l’Albenga si è ricordato che tutto è possibile e grazie alla freddezza di Thomas Graziani ha prima pareggiato e poi, al culmine di una decina di minuti di attacco come non aveva mai fatto in precedenza, segnato il 2 a 1, sempre dagli undici metri.

“Nel primo tempo siamo stati inferiori sotto l’aspetto dell’aggressività, ma nella ripresa siamo entrati con la testa giusta”, commenta il protagonista di giornata, impiegato come seconda punta dietro a De Sousa e col compito di disturbare le fasi iniziali del palleggio verdestellato. “Ho fatto diversi ruoli con il mister. Mi chiede sempre di dare il massimo. Una dedica per il goal? Per il mio fratellino Dario, che è nato da un mesetto”.