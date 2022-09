Albenga boccia Toti: 55 voti su 5.500, dietro anche a Di Maio. Anche a Cairo resta sotto l’1%

Albenga-Cairo. Dopo mesi di polemiche, sfociate anche in due manifestazioni partecipate da migliaia di persone, la querelle relativa alla sanità del savonese, con la mancata riapertura dei pronto soccorso di Albenga e Cairo e le controversie sul futuro dei rispettivi ospedali, ha evidentemente pesato nel rapporto tra il governatore ligure Toti e i Comuni di Albenga e Cairo Montenotte.

Un peso che si è tradotto in voti e percentuali, davvero risicati per il presidente di Regione, che addirittura ad Albenga si classifica ultimo partito, dietro “Impegno Civico” di Luigi Di Maio.

Ovviamente non si conoscono le motivazioni del voto caso per caso, ma il fatto che in nessuno dei principali Comuni del savonese il partito di Toti “Noi Moderati” abbia ottenuto risultati così bassi come Albenga e Cairo è abbastanza esplicativo.

Andiamo a vedere i voti e le percentuali di ieri paragonandoli con le regionali del 2020, il punto di più alto consenso per Toti che vinse in modo netto: i valori attuali evidenziano un netto crollo elettorale.

Per quanto riguarda Albenga, il risultato nettamente peggiore, “Noi Moderati” ha ottenuto appena 55 voti (0,55%) sui 5.501 ottenuti dalla coalizione di centrodestra contro i 1.121 ottenuti da “Cambiamo” alle Regionali, in cui il cdx aveva totalizzato 6.839 preferenze. In terra ingauna il partito guidato da Toti risulta ultimo tra i principali partiti, alle spalle anche di “Impegno Civico” di Luigi Di Maio (60 voti – 0,60%).

Di poco migliori ma non certo confortanti, i voti ottenuti a Cairo: “Noi Moderati” ha ottenuto 48 preferenze (0,82%) sulle 2.855 ottenute dal centrodestra; nel 2020 “Cambiamo” aveva totalizzato 1.179 su 3.295.

Per quanto riguarda gli altri principali Comuni del Savonese, “Noi Moderati” ha ottenuto 377 voti su un totale di 1.464 (1,36%) a Savona e 273 voti su un totale di 3.287 (4,16%) a Varazze (nettamente più alto rispetto ai territori limitrofi, probabilmente influenzato dalla presenza in lista dell’ex sindaco Alessandro Bozzano). Numeri che certificano ancor di più la debacle in terra ingauna e nel più grande Comune della Valbormida.