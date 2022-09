Alassio, raccolto e consegnato cibo per cani e gatti raccolto da ​Accademia Kronos

Alassio. Prosegue senza sosta la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio con l’Accademia Kronos che ancora una volta ha portato avanti una raccolta di cibo per cani e gatti da destinare a quei nuclei famigliari in difficoltà economica che possiedono un animaletto da affezione.

“Non è la prima volta che l’Accademia Kronos opera questa raccolta – spiega Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – in virtù di una collaborazione che è in corso da diversi anni e che si è rivelata fondamentale durante il periodo di pandemia quando i volontari sono intervenuti per le uscite quotidiane di numerosi cani di persone in quarantena o ricoverate”.

“Quando raccolgono gli alimenti per cani e gatti – aggiunge – ci contattano per la consegna ai nostri utenti, poco più di una decina di famiglie in stato di necessità, contribuendo così al benessere di tutto il nucleo famigliare, non solo di quello di cani e gatti. In alcuni casi hanno contribuito anche a coprire le spese per cure veterinarie e sono sempre disponibili ad intervenire anche per le emergenze”

Alberto Briatore, referente sul territorio, è anche consigliere nazionale dell’Accademia e coordinatore delle sezioni del ponente ligure.

“Svolgiamo interventi di vigilanza sul territorio – spiega – controlli, preaffidi affidi e adozioni, interventi per segnalazioni, tutela delle colonie feline e del benessere degli animali a 360°, oltre, come in questo caso la raccolta e l’acquisto di cibo e medicinali per animali bisognosi”.