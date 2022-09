Al Campus di Savona il “Graduation Day” del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici

Savona. Giunto alla 18^ edizione, il Graduation Day del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici si terrà sabato 1 ottobre 2022 presso il Campus Universitario di Savona.

Realizzato annualmente, l’evento rappresenta un importante momento celebrativo che conclude il percorso di specializzazione nella riabilitazione muscoloscheletrica e reumatologica intrapreso da 128 tra i migliori fisioterapisti in Italia. Al fine di valorizzare l’importante lavoro di ricerca svolto dagli specializzandi durante la preparazione della tesi, quest’anno i contributi scientifici sono stati resi pubblici, venendo condivisi online sul sito del Master (www.masteromt.unige.it).

L’evento

Alla presenza del sindaco di Savona Marco Russo, del vice presidente del Gruppo di Terapia Manuale (GTM-AIFI) Mattia Salomon e del direttore facente funzioni della struttura complessa Recupero e rieducazione funzionale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Carmelo Lentino, a partire dalle ore 10.30 avrà luogo la consegna dei diplomi agli studenti della XVIII edizione del Master RDM. La celebrazione sarà preceduta dalla lectio magistralis “Psicobiologia della Regolazione dell’Attività Fisica nell’Uomo” a cura del Prof. Samuele Marcora, docente presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna, mentre a seguire si terranno il tradizionale giuramento etico e un brindisi celebrativo nel parco del Campus.

Per l’occasione, in continuità con le attività di collaborazione e sinergia sempre maggiore tra Città e Campus, il Comune di Savona ha scelto di manifestare la propria vicinanza agli studenti e alle loro famiglie proponendo un minitour di visita del Museo della Ceramica e della Pinacoteca Civica, Sabato 1° e Domenica 2 Ottobre, a biglietto ridotto (€5) dietro presentazione della pergamena del Master in biglietteria.

Il presidente del Master RDM e delegato del rettore per il Campus di Savona, professor Marco Testa, ha espresso grande soddisfazione per la rinnovata collaborazione tra Comune e Campus: “Ringrazio l’amministrazione comunale che è stata estremamente sensibile nei confronti dell’iniziativa, proponendo agli studenti e alle loro famiglie — più di 500 persone — la possibilità di visitare i musei cittadini con biglietto ridotto. Il Graduation Day rappresenta un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra territorio, Comune e Università che auspico possa maturare e svilupparsi ulteriormente in futuro. Ci tengo, infine, a complimentarmi con tutti i 128 colleghi che hanno concluso brillantemente il proprio percorso e a ricordare che, per la prima volta nella storia del Master, quest’anno abbiamo pubblicato online i lavori di ricerca degli specializzandi. Attraverso questa scelta, infatti, abbiamo voluto rispondere concretamente alla terza missione dell’Università di Genova che prevede la disseminazione sul territorio di competenze e conoscenze acquisite dagli studenti durante la propria formazione.”

Anche l’amministrazione comunale, attraverso le parole del vice sindaco Elisa Di Padova, commenta positivamente l’iniziativa: “Prosegue la bella sinergia con il nostro Campus che riguarda progetti di visione della città di lungo periodo e attività di collaborazione più puntuali. Da questo punto di vista, dopo il Graduation Day di quest’estate, che si è svolto per la prima volta in Piazza Sisto nel cuore della città, abbiamo pensato insieme all’assessore alla cultura Nicoletta Negro di offrire agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di visitare Savona attraverso la distribuzione di un kit turistico presso il Campus e con una promozione dedicata che consentirà di scoprire il Museo della Ceramica e la Pinacoteca civica con un unico biglietto a prezzo ridotto. Un modo per unire l’orgoglio dell’Amministrazione di ospitare un master prestigioso con il desiderio di accoglienza e la promozione della città”.

Master RDM

Attivato nel 2003 dall’Università degli Studi di Genova in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, il Master RDM rappresenta oggi il punto di riferimento in Italia per la formazione postlaurea nel campo della fisioterapia dei disturbi muscoloscheletrici. Rispettando gli standard formativi internazionali, il corso mira a fornire in ottica interdisciplinare una formazione avanzata di tipo specialistico in linea con le proposte del settore universitario dei paesi all’avanguardia nel campo dei disordini neuromuscoloscheletrici.