Addio alle mascherine anche sui mezzi pubblici: dal 1° ottobre obbligo solo nelle strutture sanitarie

Italia. Addio (quasi) definitivo alla mascherina. Da domani, 30 settembre, il dispositivo che per due anni ha accompagnato la nostra vita quotidiana non sarà più necessario nemmeno sui mezzi pubblici. Resta invece in vigore l’obbligo di indossarlo nelle strutture sanitarie.

Il governo Draghi, ora in carica solo per gli affari correnti, ha infatti deciso di non firmare un nuovo decreto che prolunghi l’utilizzo della mascherina, oggi arriverà invece una nuova ordinanza che riguarda ospedali e altre strutture sanitarie, dove lavoratori, utenti e visitatori dovranno continuare ad indossare il dispositivo anticovid.

Come detto, invece, su navi, treni e autobus sarà prevista ancora per 24 ore, poi stop all’obbligo anche in uno di quei pochi settori dove ancora era necessaria.

Per quanto riguarda il lavoro, fino al 31 ottobre bisognerà seguire le indicazioni contenute in un protocollo ad hoc: “Il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo – si legge nel documento -. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda”.

Si ricorda, inoltre, che per i dipendenti del settore sanitario l’obbligo vaccinale sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.