Ad Andora acqua salata dai rubinetti, le associazioni si mobilitano: incontro pubblico il 30 settembre

Andora. Acqua salata dai rubinetti: il problema, che da settimane persiste ad Andora, sarà al centro di un incontro organizzato da Assoutenti e Onda Ligure consumo e ambiente in collaborazione con il comitato “Acqua-cara bolletta”.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è in programma venerdì 30 settembre, alle ore 20.30 ad Andora presso la sala parrocchiale “Cuore immacolato di Maria”. Titolo della serata: “La crisi idrica e la questione della depurazione dei reflui nel comune di Andora e nell’ATO imperiese”.

Proprio sull’argomento la scorsa settimana è intervenuto ai microfoni di IVG.it il sindaco Mauro Demichelis, il quale ha sottolineato come per risolvere il problema due sono le strade: sviluppare nel più breve tempo possibile la rete di collegamenti idrici con Villanova d’Albenga, dove ci sono diverse fonti e far partire i lavori che del il progetto Master Plan Roja, per cui lo scorso 15 settembre è scaduta la gara di appalto. Lavori che permetteranno ad Andora di collegarsi alla nuova condotta del Roja, che garantirà acqua potabile, e al depuratore di Imperia.