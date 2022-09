Accusa malore e perde conoscenza durante un’escursione al Parco del Beigua: intervengono soccorso alpino, sanitari e Grifo

Varazze. Malore piuttosto serio oggi per un ragazzo classe 1985 nei pressi del rifugio di Prato Rotondo nel Parco del Beigua. Per cause ancora da chiarire il ragazzo ha perso conoscenza.

Sul posto i tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria assieme alla Croce d’Oro di Sciarborrasca. Viste le condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo che però non poteva atterrare a causa delle nuvole basse. A quel punto è arrivata anche l’automedica.

Il ragazzo è stato trasportato nella vicina località di Alpicella. Qui Grifo è riuscito ad atterrare. Il ragazzo, sempre in gravi condizioni, è stato caricato sull’elicottero che è decollato in direzione Policlinico San Martino di Genova.