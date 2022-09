Abuso alcol tra i giovani, sì dal Consiglio regionale a campagne informative

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 62, presentata da Paolo Ugolini (Mov5Stelle) e sottoscritta dal collega del gruppo, che impegna la giunta affinché attraverso i servizi territoriali socio-sanitari vengano realizzate, con il supporto delle associazioni che già operano nel settore, campagne informative rivolte ad adolescenti e giovani per la sensibilizzazione sui gravi rischi per la salute derivanti nell’abuso di sostanze alcoliche, soprattutto in giovane età e affinché si prevedano specifici accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei pubblici esercenti per contrastare il fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche tra i giovanissimi. Nel documento si rileva un aumento di patologie legate al fegato tra i nati dopo il 2000.

“Le istituzioni fanno quanto dovrebbero per sensibilizzare i giovani e le famiglie in merito all’abuso di sostanze alcoliche? Come M5S, crediamo di no e anzi riteniamo che debba essere anche l’Ente regionale ad attivarsi per contrastare il fenomeno sempre più dilagante, proponendo campagne informative e politiche fattive nell’interesse delle giovani generazioni” dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini.

“Va dunque in questa direzione la mozione M5S discussa e votata oggi, con esito favorevole, per impegnare la Giunta e il presidente della Regione Liguria affinché attraverso i servizi territoriali sociosanitari vengano realizzate, con il supporto delle associazioni che già operano nel settore, campagne informative rivolte ai giovani per la sensibilizzazione sui gravi rischi per la salute derivanti nell’abuso di alcol, soprattutto in giovane età. Abbiamo anche chiesto che si prevedano specifici accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei pubblici esercenti per contrastare il fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche tra i giovanissimi”.

L’assessore alle politiche sociosanitarie Ilaria Cavo ha dato parere positivo al documento a nome della giunta e ha illustrato le misure assunte finora. Parere favorevole è stato espresso anche dall’assessore alla sicurezza Andrea Benveduti.