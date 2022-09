Aborto: Fdi si astiene dal voto, è polemica in Regione. Toti: “Legge 194 intoccabile”

Liguria. Polemica sull’aborto in Regione in seguito alla decisione dei consiglieri di Fratelli d’Italia di astenersi dal voto riguardo l’ordine del giorno presentato dal Pd che chiedeva di garantire la piena attuazione della legge 194 e il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza senza difficoltà per le donne che accedono alle strutture regionali.

Oggi il presidente Giovanni Toti, che ieri aveva dato parere favorevole all’ordine del giorno, ha preso ulteriormente posizione: “Per quanto mi riguarda la legge 194 non solamente è intoccabile in tutti i suoi principi ma è un baluardo di libertà e come tale non ho avuto problemi, anche cogliendone un filo di strumentalità, a votare un ordine del giorno in tal senso”.

Dopodiché il governatore “assolve” gli alleati: “Immagino sia stato un voto di astensione per sottolineare una provocazione o così l’hanno vissuta da Fdi. Mi sembra che FdI e Giorgia Meloni abbiano più volte sottolineato che non è un obiettivo né tattico né strategico del governo modificare quella legge”.

L’ordine del giorno, che impegna anche a “sostenere nelle sedi più opportune la richiesta del Parlamento europeo di inserire il diritto all’aborto legale e sicuro nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, è stato approvato con 21 voti favorevoli, quelli dell’opposizione e di una parte della maggioranza. Alla votazione non hanno partecipato infatti i consiglieri della Lista Toti Angelo Vaccarezza, Giovanni Boitano e Stefano Anzalone (rientrati subito dopo) e il leghista Alessio Piana.

Una decisione, quella di Fratelli d’Italia, che ha scatenato gli attacchi dell’opposizione. E che è stata letta come un possibile preludio delle divisioni nel centrodestra a livello nazionale. “L’atteggiamento di Fratelli d’Italia è stato vergognoso, non solo per essersi astenuto su un ordine del giorno volto a rafforzare un diritto delle donne, ma non ha neanche partecipato alla discussione, astenendosi in silenzio su un provvedimento così importante, che ha trovato favorevole tutta la maggioranza dell’aula tranne loro”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello. “Che il primo partito in Italia alle elezioni in Liguria continui nel depotenziamento della 194 è confermato anche da questo voto che si aggiunge a loro scelte precedenti, come la presentazione di una proposta di legge che chiede di prevedere la presenza delle associazioni anti abortiste nei consultori – aggiunge il capogruppo Luca Garibaldi – La scelta di astenersi è un’ulteriore segnale di una regressione nel campo dei diritti che preoccupa particolarmente”.

“Fratelli d’Italia forte del risultato elettorale nazionale ha già messo in dubbio il diritto di aborto, un diritto stabilito per legge, che come i peggiori governi di estrema destra in Europa stanno cercando di cancellare”, rincara Selena Candia della Lista Sansa -. Già in passato Fratelli d’Italia aveva manifestato in Consiglio regionale le proprie intenzioni sul tema dell’aborto, proponendo di limitare le interruzioni volontarie di gravidanza. Fdi aveva portato in aula una la proposta di legge in cui veniva proposto di limitare il ricorso all’aborto dicendo testualmente ‘le cui cause sono, da un lato, le difficoltà economico-familiari e quelle di ordine psicologico; dall’altro, lo scadimento del senso del valore della vita umana nella coscienza individuale e sociale”.

“Sono passate appena quarantotto ore dalla chiusura di una tornata elettorale che ha consegnato il paese alla destra guidata da Fratelli d’Italia, ancora nell’aria risuonano le solenni promesse di Giorgia Meloni sul rispetto della legge 194, quella che garantisce il diritto all’interruzione di gravidanza e già il partito che governerà il paese ha iniziato a demolire un diritto fondamentale, conquistato dagli italiani e dalle italiane dopo una lunghissima battaglia politica – commenta Europa Verde in una nota -. Il metodo è quello che tutti prevedevano: non un attacco frontale che scatenerebbe la reazione del paese e riempirebbe le piazze di tutti coloro che vogliono difendere i capisaldi del progresso civile e sociale dell’Italia, ma erodendo subdolamente dall’interno, nelle amministrazioni, la possibilità di esercitare i diritti”.

Per Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia, si tratta di dichiarazioni strumentali: “La verità è ben altra: ci siamo astenuti perché avremmo voluto la possibilità di emendare l’ordine del giorno ponendo l’accento maggiore dell’applicazione dell’articolo 5 della suddetta legge che è, tra le altre cose, oggetto di una nostra proposta di legge. Non è stato possibile farlo perché la giunta si è espressa a favore. Noi vogliamo che la legge 194 sia applicata in ogni sua parte. Per noi la legge 194 è una seria conquista che consente alle donne di affrontare una scelta, spesso dolorosa fatta di lacerazioni morali interiori, in maniera consapevole e che ha dentro di sé un germoglio di speranza nell’articolo quinto che impone di rimuovere le cause che porterebbero la donna all’interruzione della gravidanza e di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre. La legge 194 è ben più della legge sull’interruzione di gravidanza come dice il consigliere Arboscello”.

“Il MoVimento 5 Stelle sostiene da sempre e sempre sosterrà il diritto della donna ad autodeterminarsi. Per questo motivo, come Gruppo consiliare, abbiamo votato a favore dell’Odg portato ieri in Consiglio votante per impegnare la Giunta a garantire la piena attuazione della legge 194 e il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza senza difficoltà per le donne che accedono alle strutture regionali”. Lo dichiara il capogruppo regionale e presidente della V Commissione Pari Opportunità Fabio Tosi con il collega Paolo Ugolini.

“Detto ciò, quanto andato in scena ieri in Aula, è la dimostrazione plastica della confusione (e dell’acredine strisciante destinata a deflagrare?) che regna nella maggioranza regionale. Da una parte, abbiamo Toti che difende la legge 194 senza se e senza ma (e ci mancherebbe!); dall’altra, i meloniani che ancora una volta gettano (se mai ce ne fosse bisogno) la maschera trincerandosi dietro un “la 194 va applicata tutta. La verità è che ora, ringalluzziti dalle urne, gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno intenzione di andare oltre e di esercitare ulteriori pressioni a scapito di chi vuole intraprendere un’Ivg. Non spetta alla politica entrare nell’alveo di decisioni personali e intime. Alla politica semmai spetta il compito di garantire un diritto sancito per legge. Un diritto che stanno cercando, e neanche tanto occultamente, di minare dall’interno delle stesse amministrazioni assumendo posizioni ambigue”.