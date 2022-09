A Vado le opere realizzate dagli ospiti della comunità terapeutica Il Gabbiano

Vado Ligure. Venerdì 16 settembre presso il giardino del centro Vada Sabatia, sono state esposte le opere d’arte realizzate dagli ospiti della comunità terapeutica il gabbiano a conclusione del percorso di arteterapia condotto dalla dottoressa Carla Paura (arteterapeuta).

A tale evento hanno partecipato con entusiasmo i pazienti, i familiari, il personale l’equipe del centro e tutte le persone che quel pomeriggio erano in visita ai loro cari.

Il percorso è cominciato a maggio e ha portato allo sviluppo di cinque differenti progetti che attraverso l’utilizzo di varie tecniche artistiche, contrasti di colore, ritmicità e gestualità cadenzata hanno portato alla realizzazione delle opere.

La dottoressa Paura ha tenuto precisare che “il laboratorio di arteterapia non ha come obiettivo la bellezza dell’opera, ma è importante tutto il percorso per realizzarla, ovvero la voglia di mettersi in gioco, la fatica ma soprattutto attraverso l’esposizione finale, la dimostrazione che nonostante i ‘limiti’ con la detrminazione si possono raggiungere traguardi incredibili”.

Tutti i presenti alla manifestazione hanno potuto percepire l’orgoglio e la soddisfazione con cui gli “artisti” hanno presentato le loro opere.