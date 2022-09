A Ovada il 1^ Cammino Interregionale delle Confraternite del NordOvest

Ovada. Il 17 e 18 settembre si svolgerà il primo Cammino Interregionale delle Confraternite di Piemonte, Liguria e Lombardia, a cui parteciperanno anche i sodalizi della Diocesi di Savona-Noli. Si inizierà sabato alle ore 16 presso la Loggia di San Sebastiano con l’incontro tra i giovani confratelli e i ragazzi della Diocesi di Acqui sul tema “Realtà e prospettive delle confraternite oggi”. Alle 21 all’Oratorio Santissima Annunziata i maestri Fabio Callai e Francesco Caneva si esibiranno in un concerto d’organo.

Domenica dalle 7:30 alle 9:30 in piazza san Domenico e nel cortile della comunità dei Padri Scolopi ci sarà il ricevimento delle rappresentanze e le registrazioni. Alle 9:45 in piazza Nostra Signora Assunta il saluto delle autorità religiose e civili, alle 10 nell’omonima chiesa parrocchiale la messa pontificale presieduta dal vescovo di Acqui Luigi Testore e a seguire la processione per le vie del centro storico.

Alle 16:30 sempre in chiesa sarà esposto il Santissimo Sacramento, recitati i vespri e impartita la benedizione eucaristica con la partecipazione del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Inoltre fino alla sera nella Loggia di San Sebastiano sarà visitabile la mostra “Uno sguardo sulle confraternite tra fede e devozione”.

Lo scorso fine settimana in preparazione alla due giorni sono stati organizzati una dimostrazione dei madonnari nelle vie della città e due conferenze: una su “Il ruolo delle confraternite nella realtà sociale ed economica ovadese nei secoli”, a cura del priore diocesano Massimo Calissano, l’altra su “I tesori artistici degli oratori ovadesi” con Paolo Bavazzano, presidente dell’Accademia Urbense.