Laigueglia. “Quella di San Matè è una festa importantissima perché è il nostro patrono e quest’anno lo facciamo con rinnovato entusiasmo visto che stiamo uscendo da un periodo buio”. Così il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme in occasione dell’inaugurazione della festa di San Matè, giunta alla 40esima edizione.

Il taglio del nastro dell’evento è avvenuto in mattinata alla presenza di tutta l’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine, del questore e del prefetto di Savona e dei ragazzi delle scuole.

Un’occasione speciale per il piccolo borgo del ponente savonese, anche perché proprio quest’anno il motivo per festeggiare è doppio: “Laigueglia – ha aggiunto il primo cittadino – è gemellata dal 1972 con la città tedesca di Hoehr Grenzhausen. Quest’anno, quindi, sono esattamente 50 anni. Un anniversario importante che vogliamo festeggiare in tutto il paese con stand gastronomici di altissima qualità e, sperando nel tempo, anche con uno spettacolo piro-musicale”.

Per la festa di San Matè sono presenti 120 stand per le vie del borgo. Nella giornata di domani, sabato 24 settembre, è previsto anche uno spettacolo piro-musicale sul molo. I festeggiamenti dureranno in tutto tre giorni (domenica compresa).