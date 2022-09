A Ceriale pulizia di torrenti, rii e canali: “Prevenzione per contrastare le forti piogge”

Sono in corso a Ceriale gli interventi di pulizia dei rii, torrenti, canali e condotte sul territorio comunale, secondo il piano di lavori stabilito con l’Ufficio Tecnico per mitigare il rischio idrogeologico e prevenire criticità in caso di massicci cumuli di pioggia.

L’amministrazione comunale ha utilizzato il contributo regionale affidando, con procedura di gara, a una ditta specializzata tutti gli interventi necessari compresa la stessa difesa del suolo secondo gli indirizzi della dotazione finanziaria: in tutto 17mila euro.

“Il personale specializzato con apposite attrezzature si è messo al lavoro per svolgere una adeguata pulizia dei nostri corsi d’acqua, così come di canali e condotte” afferma il vice sindaco e assessore Luigi Giordano.

L’attività comprende i canali in regione Prae – Burrone – Pineo, rio Fontana, rio San Rocco, rio Corino, rio Verzerolo e rio Cuore, oltre al rio Carendetta, oggetto di una importante opera di messa in sicurezza anche a protezione del comprensorio della piana ingauna e delle aree agricole circostanti.

Oltre alla rimozione di arbusti, materiali e vegetazione eccessiva dai rii e torrenti, è stata svolta una bonifica delle canalizzazioni delle acque bianche del centro cerialese così come delle altre zone urbane cittadine.

“Le ondate di maltempo, le piogge torrenziali e la variante del clima impongono una puntuale azione preventiva per arginare esondazioni e allagamenti”.

“L’affidamento dell’incarico e i parametri di servizio richiesti dal capitolato evidenziato nel bando è stato preceduto da sopralluoghi e verifiche in merito alla situazione dei corsi d’acqua e delle varie condotte di depurazione. L’amministrazione comunale si è quindi ancora una volta adoperata per la cura e manutenzione del nostro territorio, sempre più indispensabile per le nostre comunità” conclude Giordano.