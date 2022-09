A Cairo e Carcare luminarie accese nonostante il caro bollette. Garra: “Non vogliamo rinunciare all’atmosfera natalizia”

Cairo Montenotte/Carcare. Mentre a Savona le luminarie natalizie sono ancora un’incognita, a Cairo e Carcare amministrazione e commercianti hanno già le idee chiare. Il caro energia non impedirà alle città valbormidesi di essere illuminate a festa.

“Il nostro intento è cercare di creare l’atmosfera natalizia che riteniamo importante per la città e per i commercianti – commenta l’assessore al Commercio di Cairo Caterina Garra – Ne abbiamo anche parlato con loro durante una riunione. Ovviamente – sottolinea – la scelta ricadrà su luminarie a bassissimo consumo energetico”.

E sul caro bollette evidenzia: “Le luminarie hanno un costo talmente basso che non spostano il problema. Per riuscire a contenere l’aumento delle spese stiamo valutando insieme agli uffici comunali un programma che porti un concreto risparmio energetico, riducendo l’illuminazione pubblica e il riscaldamento delle strutture pubbliche”.

Le luci a tema natalizio dovrebbero essere installate nelle stesse zone degli scorsi anni, quindi in centro storico, corso Martiri della Libertà e corso Dante. Ma ancora questo aspetto è in fase di valutazione: “Ci stiamo lavorando – spiega Garra – in questi giorni decideremo quante ne saranno montate e dove”.

Il costo non ricadrà unicamente sul Comune, come di consueto, parteciperanno anche commercianti, il Civ, la Pro loco e alcune aziende del territorio.

Anche a Carcare l’assessore alle attività produttive Enrica Bertone ha già incontrato i commercianti del Civ e della Galleria commerciale per mettere a punto il programma degli eventi autunnali e natalizi. Le luminarie ci saranno seppur con alcuni accorgimenti sostenibili per il caro energetico.