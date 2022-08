Voto ai 16enni, favorevole solo il 36% dei ragazzi. Nel 2019 erano oltre il 60%: “Crisi della fiducia”

Liguria. Nelle ultime settimane che ci separano dal voto per le elezioni politiche 2022 si riaccendono i riflettori sulla proposta di estendere il diritto di voto ai 16enni, già in vigore in diversi Paesi europei.

Una proposta, tuttavia, che non sembra riscuotere il pieno consenso da parte dei giovani italiani, soprattutto nel confronto con il recente passato. A confermarlo sono i dati del 10° Rapporto di ricerca realizzato da “Generazione Proteo”, l’Osservatorio permanente sui giovani della Link Campus University diretto dal sociologo Nicola Ferrigni: solo 1 giovane italiano su 3 (36,1%) di età compresa tra i 16 e i 17 anni vorrebbe infatti poter votare prima del compimento del 18° anno, laddove invece – nel 2019 – i favorevoli erano più del 60%.

“Siamo in presenza di un’inversione di tendenza certamente significativa, ma che tuttavia non sorprende – dichiara Nicola Ferrigni, professore associato di Sociologia generale alla Link Campus University e direttore dell’Osservatorio nazionale sui giovani “Generazione Proteo” – perché riflette esattamente quella trasformazione che negli ultimi tre anni ha investito il contesto politico, sociale e culturale in cui viviamo. Quel desiderio di protagonismo attivo, che solo tre anni fa si inseriva all’interno di uno scenario di “rottura” e di rinnovamento, si scontra oggi, dopo il turbolento triennio pandemico, con l’imperativo di un ritorno alla normalità. In questo contesto, anche la spinta alla partecipazione elettorale da parte dei più giovani esce dalla propria dimensione puramente emozionale per acquisire una connotazione più marcatamente razionale”.

La maggiore razionalità con cui i giovani si approcciano alla proposta di anticipare il voto a 16 anni si inserisce in un più generale contesto di crisi del loro rapporto con la politica, che mai come nel 2022 tocca i propri minimi storici: oltre 9 intervistati su 10 si sentono per nulla (72,2%) o poco (23,3%) ascoltati da una politica nei confronti della quale il 67,5% dichiara di aver perso completamente la fiducia nel corso dell’ultimo anno. Nel raffronto con le precedenti edizioni della ricerca, a diminuire sensibilmente è anche la curva dell’interesse dei giovani nei confronti della politica: se, nel 2020, a dirsi per nulla o poco interessato era il complessivo 57%, nel 2022 tale percentuale cresce di quasi sette punti percentuali, fino al 63,6%. A finire sul banco degli imputati è in particolare la classe politica, che gli intervistati considerano incompetente (28,6%), esibizionista (25,2%), disonesta (22%) e distante dai cittadini (17,5%).

Ciononostante, i giovani mostrano di credere ancora nel voto: circa 6 intervistati su 10 (59,9%) confermano infatti la propria intenzione di recarsi alle urne, e il 55,6%, in particolare, perché ritengono che votare sia un “dovere civico”.

“Il rispetto che i giovani mostrano nei confronti del voto, e al contempo il senso di responsabilità con cui si avvicinano allo stesso – conclude il prof. Ferrigni – deve essere un monito per l’attuale classe politica, affinché anche l’appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre e tutto ciò che verrà dopo possano essere sempre più ‘a misura di giovane'”.