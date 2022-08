Traffico da bollino rosso in A10 per Ferragosto: in giornata code e forti rallentamenti

Liguria. Si avvicina il rientro dal Ferragosto e domani in molti si metteranno per strada per ritornare a casa dopo il periodo di vacanza o il ponte ferragostano in riviera. È bene dunque dare un’occhiata alle previsioni del traffico sulle autostrade liguri per programmare al meglio la partenza.

Sul tratto dell’A10 gestito da Autostrade per l’Italia, la situazione più critica dovrebbe registrarsi in direzione Genova: bollino rosso già dalle 7.00, con i primi rientri, e fino alle 13. E ancora dalle 16 alle 19. In direzione Savona, invece, previsti lievi disagi alla circolazione autostradale.

Traffico sostenuto previsto anche sulla A6, da Savona-Altare verso Torino, con tratti ancora caratterizzati da cantieri che potrebbero allungare ancora i tempi di percorrenza.

Situazione critica sulla A7 Genova-Milano, in particolare in direzione Serravalle con bollino rosso dalle 7 alle 19.00.

Lievi le possibili criticità, invece, sulla A12 (Genova – Sestri Levante) in entrambe le direzioni. Anche sull’A26, si segnala bollino giallo in entrambe le direzioni praticamente per tutta la giornata, esclusa la fascia oraria 13-16 con viabilità regolare.

E nella giornata di oggi, domenica 14 agosto, non sono mancanti i disagi: nel primo pomeriggio rallentamenti di 2 km tra Savona e Spotorno; rallentamenti di 1 km tra Altare e bivio A10-Savona per traffico intenso; infine, si sono registrate code di 3 km tra Spotorno e Savona, per quanti hanno deciso di anticipare la partenza anche in vista del maltempo.

Traffico intenso ma senza particolari criticità sulla rete stradale. Questo weekend, contrassegnato dal bollino nero per la mattinata di sabato e dal bollino rosso per il resto del fine settimana, è stato caratterizzato dalle ultime partenze per le vacanze in special modo verso le principali destinazioni di villeggiatura e per gli spostamenti del fine settimana di Ferragosto. Circolazione sostenuta, ma scorrevole, in direzione delle località di mare e di montagna oltre che in uscita dai grandi centri urbani. Nei punti nevralgici della rete stradale il personale Anas ha monitorato costantemente la circolazione per prevenire qualsiasi disagio.

Si ricorda che il divieto di transito dei mezzi pesanti resterà in vigore fino alle 22:00 di oggi e per la giornata di domani dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Per quanto riguarda il savonese, nella giornata di domani da bollino rosso sull’A10, si teme una progressiva intensificazione del traffico lungo la via Aurelia e altre arterie stradali alternative in caso di pesanti disagi alla mobilità

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti e in previsione dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha provveduto a rimuovere, a partire dall’8 luglio e fino al 4 settembre oltre 500 cantieri, più della metà di quelli precedentemente attivi (oltre mille), con l’obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro, non solo per spostamenti di breve e medio raggio, ma anche di lungo raggio.