Simonetti (Alleanza Verdi Sinistra): “L’energia green per combattere le speculazioni sul gas”

“La Liguria si confermava nel 2019 la regione meno Rinnovabile…”. Così Simona Simonetti, candidata alla Camera dei Deputati per Alleanza Verdi Sinistra

“Questo assume un aspetto ancora più critico se riflettiamo sull’emergenza dei costi energetici del gas, che verrebbe automaticamente superata se potessimo contare su una quota consistente di energia da fonti rinnovabili, che per loro natura utilizzano una materia prima gratuita e a “KM 0″, o quasi”.

“Cittadini e imprese residenti nelle regioni lungimiranti, che negli anni hanno agevolato l’installazione di energie rinnovabili o di comunità energetiche per condividere sul posto la produzione, saranno in grado di affrontare meglio il caro energia. In regioni come la Liguria invece, che si posiziona come ultima nella classifica e dove attualmente la percentuale di Energia rinnovabile sul consumo finale è inferiore di quasi 10 punti percentuali sulla media nazionale (7,7% VS 17,11%) le cose andranno diversamente” aggiunge ancora la candidata savonese.

“La crisi energetica, in altre parole, non sarà uguale per tutti. In Liguria sarà peggio. Nella nostra regione infatti non è stato fatto praticamente nulla per disincentivare la dipendenza dal fossile. Cittadini e imprese saranno ostaggio delle speculazioni sul prezzo del Gas e della conseguente povertà energetica a causa di numerosi errori commessi da un centro destra che si definisce “moderato e pragmatico” ma che ha agito in modo ideologico e antistorico”.

“A Genova ad esempio se un condominio realizza il cappotto termico, per ridurre la dispersione di calore e di conseguenza il consumo di gas, si ritroverà tassato a vita. Il Comune esige infatti una tassa di occupazione del suolo perenne per l’area in cui il cappotto termico occupa il marciapiede. Una misura che nei fatti, risulta dissuasiva nei confronti di una semplice strategia per risparmiare inquinamento e soldi”.

“Se, al contrario, la classe politica avesse incentivato le energie rinnovabili e il risparmio energetico avremmo contribuito a ridurre il cambiamento climatico e ci saremmo salvaguardati dalle speculazioni sul prezzo del gas”.

“I liguri affronteranno un inverno difficile, ma possono essere più lungimiranti dei loro governanti scegliendo quei partiti che hanno nei loro programmi, tra le altre cose, un deciso sostegno alle energie rinnovabili, come l’Alleanza Verdi – Sinistra” conclude Simonetti.