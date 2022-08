Savona, Santi: “Il sindaco emetta un’ordinanza contro il campeggio abusivo nelle spiagge”

Savona. “In merito al fenomeno del campeggio abusivo sul litorale di Savona, chiedo all’amministrazione comunale quali iniziative intenda prendere”. A scriverlo in un’interpellanza è il consigliere comunale Pietro Santi.

E suggerisce al sindaco: “Sarebbe utile emettere opportuna ordinanza, come in altri Comuni della nostra provincia hanno già fatto, considerando che si sta avvicinando Ferragosto, periodo in cui la presenza di questi fenomeni è sicuramente maggiore”.

Santi spiega che si verifica “in particolare durante il fine settimana quando è numerosa la presenza di tende soprattutto alla foce del torrente Letimbro, sulla spiaggia delle Fornaci e al prolungamento ai piedi della fortezza del Priamar”. E aggiunge che “molti camper stazionano per giorni presso il parcheggio di villa Pizzardi”.