Savona, Calabria (Lega): “Dalla maggioranza solo proclami, nessuna azione per risolvere i problemi”

Savona. “La maratona consigliare ha fornito l’occasione per valutare pregi e difetti di un sistema politico-amministrativo che denuncia tutti i limiti di una architettura istituzionale uscita dalle riforme Bassanini. Dai temi trattati per interpellanze e delibere di Giunta, se ne evince una certa approssimazione della parte in indirizzo e insufficienza della macchina dirigenziale e tecnica. Basti pensare al mancato ricorso ai fondi Pnrr, per il comparto rifiuti, ma in generale per la mancanza di una gestione più puntuale del Pnrr, per cui tra l’altro non mi risulta sia stata individuata una figura dirigenziale allo scopo”. A dirlo è il segretario cittadino della Lega di Savona Giorgio Calabria in seguito al consiglio comunale fiume di venerdì scorso.

“Sempre su pregi e difetti, per quanto riguarda i consiglieri – prosegue Calabria -, non posso sottacere l’impegno e la qualità degli interventi di alcuni esponenti della minoranza, ma per par condicio non posso dire altrettanto di quelli della maggioranza, non certo per le loro capacità personali, ma per il ruolo ‘ancillare’, asegnatogli loro dalla predetta riforma che ne limita il ruolo di indirizzo a tutto vantaggio di giunta e sindaco. Ma torniamo ai difetti di tipo strutturale, in questo senso la responsabilità della maggioranza, è, soprattutto, quella di limitarsi ad una prassi burocratico amministrativa, che al di là dell’abbellimento di risonanti proclami progettuali, rinuncia a operare radicalmente per affrontare problematiche oggettive della città”.

Calabria si sofferma sul lavoro fatto dalla precedente giunta per ridurre il debito: “Preliminare, infatti, alla parte costruttiva sarebbe stata necessaria una analisi oggettiva delle condizioni finanziarie, così come si erano venute configurando a seguito del disavanzo dovuto alla sciagurata adozione dei derivati, che ha stressato del tutto un equilibrio già precario per il ‘ritiro statale’ dei trasferimenti, a fronte di consegna di ulteriori deleghe non pareggiata con un aumento di autonomia fiscale differenziata – continua -. Il parziale, se non mancante del tutto, riconoscimento alla Giunta Caprioglio, per lo sforzo a ridurre il disavanzo in tempi nettamente inferiori al piano di rientro, non rende giustizia per i conseguenti e necessari tagli e limitazioni progettuali, e anzi gli si vuol contrapporre una varietà progettuale, che in parte non è altro che una continuazione di quella iniziata dal centrodestra e comunque, oggi, resa possibile dall’uscita dai limiti del disavanzo e dai finanziamenti per i bandi Pnrr”.

E spiega cosa intende riferendosi a “diverso approccio in senso leghista per l’amministrazione della città”: “Sarà opportuno rifarsi alle origini della nascita della Lega, e cioè di quel movimento spontaneo di popolo e territorio che aveva constatato che per liberare le forze della società civile ed economica, era necessaria la valorizzazione dell’ente locale, un ridimensionamento delle autorità centrali e un ruolo da protagonista per sindaco e city manager. Era il tentativo di creare una amministrazione più vicina ai ‘produttori’ (datori di lavori, dipendenti e autonomi) e meno ai “redditieri” (percettori di rendita pubblica e politica), la Lega nasceva come alternativa efficiente e nuova alla partitocrazia. A maggior ragione, oggi torna attuale questo approccio, davanti alla forzata riduzione dei collegi per Camera e Senato, il territorio si vede privato di rappresentanza e, al di là della contrapposizione destra – sinistra ricollegabile al quadro nazionale, finisce che se non si forma una classe politica locale, l’ente rimane scollegata ai rappresentanti nazionali e dipendente da una burocrazia comunale intenta solo a conservare se stessa in una sorta di ‘potere di rendita'”.

“L’azione politica leghista sarà quella di privilegiare il territorio, tramite il massimo rafforzamento e razionalizzazione della macchina comunale, dai dirigenti, ai tecnici e personale operativo, una decisa rivendicazione di autonomia, pur nella gerarchia istituzionale di Stato, Regione e delle varie Autority, e questo per assicurare vantaggi a imprese, associazioni del territorio, questo anche per evitare di dover leggere, come mi è accaduto ieri, la relazione del responsabile comunicazioni della Autorità di sistema portuale del Mar Occidentale GENOVA-Savona (volutamente in minuscolo), in cui a fronte della elencazione di progetti miliardari in quel di Genova, Savona veniva citata per il nulla osta della Autority alla gestione dei bagni liberi di Zinola“.