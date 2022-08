Sanac di Vado a rischio chiusura, Arboscello (PD): “Regione troppo passiva sulle crisi industriali”

Vado Ligure. “La seconda asta per l’acquisizione non ha dato i frutti sperati e ora il rischio paventato dai Commissari è quello di un blocco della produzione”. Così il consigliere Roberto Arboscello sulla situazione della Sanac di Vado Ligure.

“Mesi fa, avevo chiesto la convocazione della Commissione III, per ascoltare i lavoratori, i Sindacati, l’azienda, i commissari, chiedendo a Presidente Toti e Assessore allo Sviluppo Economico Benveduti, di impegnarsi per garantire la partecipazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Giorgetti. Nulla di fatto”.

Per il sito vadese resta una prospettiva di forte incertezza sul futuro produttivo e il mantenimento dei livelli occupazionali.

“Oggi la situazione Sanac, azienda produttrice di materiali refrattari per l’industria siderurgica che ha un importante sito a Vado Ligure, è ancora più allarmante. La seconda asta per l’acquisizione non ha dato i frutti sperati e ora il rischio paventato dai Commissari è quello di un blocco della produzione”.

“Un’azienda ligure, che occupa tanti lavoratori nella provincia di Savona, rischia di chiudere”.

“Regione Liguria e la Giunta Toti non possono restare indifferenti. Chiedo loro di impegnarsi direttamente, di ascoltare i lavoratori e di mobilitarsi nelle interlocuzioni con il Governo. Fino ad oggi non è stato cosi, ma serve un cambio di passo” conclude Arboscello.