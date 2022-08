Albenga. “Le amministrazioni lasciate sole a combattere contro i disastri causati dal maltempo”. Punta l’indice contro il Governo attuale e passato Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“In particolare ad Albenga in quattro ore di pioggia, grandine e vento ad essere state colpite sono state, oltre agli stabilimenti balneari e locali sulla costa, le aziende agricole della Piana. Poteva essere evitato tutto questo? certamente sì – continua nella sua analisi Roberto Tomatis – Sono anni che le amministrazioni comunali chiedono a più riprese le risorse al Ministero per la progettazione finalizzata alla messa in sicurezza dell’asta fluviale del rio Carenda”.

“I finanziamenti – sottolinea Tomatis – non sono mai arrivati”.

E così prosegue: “Ancora l’anno scorso sono stati chiesti i fondi dagli uffici comunali, ma il governo Giallo-Rosso-Verde, evidentemente, privilegia altre tipologie di intervento e non quelle per mettere in sicurezza importanti opere di messa in sicurezza”.

“Morale della favola per Albenga vedere arrivare da Roma soldi per queste opere sarà solo un miraggio: serve una visione di lungo periodo, così da lasciare alle future generazioni un mondo se non perfetto sicuramente migliore” conclude.