Rita Dalla Chiesa capolista per Forza Italia alla Camera in Liguria

Liguria. Rita Dalla Chiesa capolista alla Camera per il collegio proporzionale in Liguria per Forza Italia. Dietro di lei Roberto Cassinelli, parlamentare azzurro uscente. Il suo collega, Roberto Bagnasco, sarà invece candidato al collegio uninominale per il Levante per la Camera. Il consigliere regionale Claudio Muzio sarà capolista al Senato sempre a Levante.

Liste firmate e depositate, Carlo Bagnasco, coordinatore ligure di Forza Italia, è soddisfatto: “Abbiamo deciso di dare riconferma dello status quo e di premiare quello che è stato un buon operato – afferma – ma c’è anche un importante elemento di novità”.

Chiuso l’elenco dei nomi, volto noto della tv e scrittrice, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, simbolo della lotta contro le mafie, e sorella di Nando (che invece ha militato nel Pd e in passato fu anche consulente per la giunta Vincenzi) darà il suo contributo in Liguria “un nome che conferma i valori del partito, attenti al mondo della legalità”, ricorda Bagnasco.

Rita Dalla Chiesa sarà però candidata anche in altri collegi “sicuri”, i e quindi probabilmente se dovesse essere eletta in Liguria si sfilerebbe lasciando il posto a Cassinelli.

La conduttrice non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito, ma solo un semplice “crepi il lupo” a un utente che si è complimentato con lei su Twitter. Nei giorni scorsi era stata “candidata” anche per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.