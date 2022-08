Reddito di cittadinanza ad Albenga, Tomatis (Fdi): “Percettori non inseriti in progetti di utilità comunale”

Albenga. “Il Reddito di cittadinanza continua a dimostrarsi l’eterno flop, i percettori non sono inseriti neanche in minima parte ai progetti di utilità comunale”. Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“Ad oggi ad Albenga, i beneficiari sono 325. Ma è inaccettabile che solo 3 persone prestano servizio al piano varato dal Comune. Ente che sta impegnando con una percentuale ridicola pari allo 0,9% coloro che beneficiano della misura di sostegno. Uno schiaffo per la comunità e per coloro che invece pagano le tasse”.

Per Roberto Tomatis “non solo ha fallito totalmente la misura ideata dal movimento 5 stelle e avallata dal Pd e della Lega negli ultimi due governi, ma lo stesso piano del Comune con i progetti di utilità per Albenga. L’obiettivo di inserire le persone in difficoltà nel mondo del lavoro è miseramente fallito, uno strumento di tutela serve per chi non è in condizioni di lavorare, over 60, disabili, famiglie senza reddito che hanno a carico minori, ma per gli altri servono strumenti per agevolare le assunzioni”.

“Chiediamo al sindaco di impegnarsi sul tema e trovare, come prevede la legge, il modo di occupare il maggior numero di persone tramite i progetti di utilità comunale in attesa che la legge venga modificata dal prossimo governo”, conclude.